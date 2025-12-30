Language
    'रात को लगाए थे बम', अमेरिकी संसद पर हमले के मामले में आरोपी ने कबूल किया गुनाह

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    अमेरिका में 6 जनवरी, 2021 को संसद पर हुए हमले के मामले में वर्जीनिया के ब्रायन जे. कोल जूनियर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उस पर हमले से एक रात पहले ...और पढ़ें

    अमेरिकी संसद पर हमला। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में छह जनवरी, 2021 को संसद पर हुए हमले के मामले में इसी महीने वर्जीनिया के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप लगाया गया है कि उसने संसद पर हमले से ठीक पहले की रात के दौरान वॉशिंगटन में संसद भवन परिसर के समीप दो पाइप बम लगाए थे। उसने इस आरोप को स्वीकार किया है।

    बता दें कि 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर हमला किया था। ट्रंप ने बगैर किसी सुबूत के कई बार यह दावा किया था कि चुनाव नतीजों में धांधली की गई थी। रविवार को जारी अदालती दस्तावेज के अनुसार, ब्रायन जे कोल जूनियर नामक संदिग्ध ने विस्तृत रूप से आरोप को स्वीकार किया है।

    कैमरों की फुटेज दिखाने के बाद कबूल किया आरोप

    न्याय विभाग की ओर से वॉशिंगटन की जिला अदालत में दाखिल दस्तावेज में यह बताया गया है कि गिरफ्तारी के बाद ब्रायन ने पूछताछ में एफबीआई को यह जानकारी दी। शुरुआत में ब्रायन ने संसद पर हमले से पहले की रात में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्यालयों के बाहर बम लगाने की बात को मानने से इन्कार किया था। हालांकि निगरानी कैमरों की फुटेज दिखाए जाने पर उसने आरोप को मान लिया।

    आरोपी ने क्या बताया?

    ब्रायन ने बताया कि वह खुले तौर पर राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, लेकिन 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में उसका रुख बदल गया। उसे लगता है कि उस चुनाव में गड़बड़ी की गई थी।

