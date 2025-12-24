Language
    अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीय नागरिक गिरफ्तार, सभी के पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:19 PM (IST)

    अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर लिए गए हैं। यह कार्रवाई अवैध आव्रजन ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमेरिका में 49 अवैध प्रवासी गिरफ्तार। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीमा गश्ती एजेंटों ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। उनके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस था और वह ट्रक चला रहे थे।

    अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ने कहा कि कैलिफोर्निया के एल सेंट्रो सेक्टर में सीमा गश्ती एजेंटों ने वाहनों की जांच और अन्य अभियानों के दौरान 49 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 30 भारत से, दो अल सल्वाडोर से और शेष चीन, इरिट्रिया, हैती, होंडुरास, मैक्सिको, रूस, सोमालिया, तुर्की और यूक्रेन से थे।

    सभी के पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस मिले

    एजेंसी ने बताया कि 31 कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस कैलिफोर्निया द्वारा जारी किए गए थे। आठ लाइसेंस फ्लोरिडा, इलिनोइस, इंडियाना, ओहियो, मैरीलैंड, मिनेसोटा, न्यू जर्सी, न्यूयार्क, पेंसिल्वेनिया और वाशिंगटन द्वारा जारी किए गए थे।

    सीबीपी ने कहा कि इस अंतर-एजेंसी अभियान का उद्देश्य अमेरिकी राजमार्गों की सुरक्षा करना और वाणिज्यिक परिवहन क्षेत्र में नियामक मानकों को बनाए रखना था। हाल के महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीय ट्रक चलाते समय खतरनाक और जानलेवा राजमार्ग दुर्घटनाओं में शामिल रहे हैं।

    ट्रक हादसों के बाद हुई सख्ती

    32 वर्षीय राजिंदर कुमार पर आपराधिक लापरवाही से हत्या और जानबूझकर खतरा पैदा करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि उनके ट्रक से कार टकराने से दो लोगों की मौत हो गई थी।

    अगस्त में, फ्लोरिडा में एक ट्रक चलाते समय तीन लोगों की हत्या के आरोप में हरजिंदर सिंह की गिरफ्तारी के बाद, आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उसी महीने, प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया, जिसने कैलिफोर्निया में एक दुर्घटना को अंजाम दिया था।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)