सोशल पोस्ट, गोल्फ और फिर सरप्राइज ऑपरेशन... कैसे छुट्टियों के बीच ट्रंप ने वेनेजुएला पर की कार्रवाई?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने छुट्टियों के दौरान एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। फ्लोरिडा में छुट्टियां मनाते हुए ट्रंप ने वेनेजुएला में अचानक सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया गया।

यह ऑपरेशन उस समय हुआ, जब ट्रंप का सार्वजनिक कार्यक्रम पूरी तरह सामान्य और निजी गतिविधियों से भरा दिख रहा था। रॉयटर्स के मुताबिक, शनिवार तड़के की गई इस कार्रवाई में वेनेजुएला की राजधानी कराकास में हमले हुए और राष्ट्रपति मदुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया।

क्या था ऑपरेशन का नाम ? इस ऑपरेशन का नाम 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' रखा गया था। इस सैन्य कार्रवाई से ठीक पहले तक ट्रंप फ्लोरिडा के अपने निजी रिसॉर्ट मार-ए-लागो में छुट्टियां मना रहे थे। उनका कार्यक्रम ऐसा नहीं दिख रहा था कि कोई बड़ा सैन्य फैसला लिया जाने वाला है।

गुरुवार रात ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कई पोस्ट किए, लेकिन किसी में भी वेनेजुएला का जिक्र नहीं था। उन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन की बात की, कई तस्वीरें भी साझा की और खुद को बिल्कुल स्वस्थ बताया।

फ्लोरिडा में ट्रंप मना रहे थे छुट्टियां हमले से 24 घंटे पहले ट्रंप फ्लोरिडा के लेकर वर्थ बीच में एक इतावनी पत्थर आयातक के यहां संगमरमर और ओनिक्स देखने पहुंचे थे। यह पत्थर वे व्हाइट हाउस में प्रस्तावित नए बॉलरूम के लिए देख रहे थे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि ट्रंप यह पत्थर अपनी निजी खर्चे से खरीद रहे थे। हालांकि इस पर और कोई जानकारी नहीं दी गई।

दिसंबर के मध्य से मार-ए-लागो में रहते हुए ट्रंप का कार्यक्रम राजनीति और निजी आयोजनों का मिला-जुला रूप रहा। इसमें विदेशी नेताओं से मुलाकातें और अमीर वर्ग की मौजूदगी वाला न्यू ईयर ईव का ब्लैक-टाई कार्यक्रम भी शामिल था। कई लोगों ने किया ट्रंप का समर्थन ट्रंप समर्थकों का कहना है कि वह एक साथ कई बड़े काम संभाल सकते हैं। वहीं आलोचकों का मानना है कि इतने गंभीर सैन्य फैसलों से पहले उनका निजी गतिविधियों में डूबा रहना गैर-जिम्मेदाराना लगता है।

उसी रात मार-ए-लागो की पार्टी में ट्रंप ने कलाकार वैनेसा होराबुएना को मंच पर बुलाया, जिन्होंने यीशु मसीह की पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग की नीलामी 2.75 मिलियन डॉलर में हुई, जिसकी रकम सेंट जूड चिल्ड्रन्स रिसर्च हॉस्पिटल और पाम बीच काउंटी शेरिफ ऑफिस को देने की बात कही गई।

अमेरिकी ऑपरेशन पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया व्हाइट हाउस के नए बॉलरूम की योजना ट्रंप की पुरानी रुचि रही है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 40 करोड़ डॉलर बताई गई है। हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े होकर ट्रंप ने कहा था कि यह देश की जरूरत है।