    सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को 4 साल की जेल, यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने सुनाया फैसला

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:13 AM (IST)

    हॉलीवुड रैपर सीन डिडी कॉम्ब्स पर लगे यौन शोषण मामले में 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। याचिकाकर्ता ने डिडी के खिलाफ सख्त सजा की मांग की थी जिसके चलते उन्हें 50 महीने की जेल हो गई है। सीन डिडी ने जज को पत्र लिखकर जुर्म कबूला है और सजा कम करने की मांग की थी। उन पर मानव तस्करी और रैकेट चलाने के भी आरोप थे।

    रैपर सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को 4 साल की जेल। फोटो- रायटर्स

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड के जाने-माने रैपर सीन 'डिडी' कॉम्ब्स को 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उनपर लगे यौन शोषण मामले की सुनवाई शुक्रवार को शुरू हुई थी। याचिकाकर्ता ने 'डिडी' के खिलाफ सख्त सजा की मांग की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि 'डिडी' को 135 महीने की जेल हो सकती है।

    सीन 'डिडी' केस की सुनावई करने वाले जस्टिस अरुण सुब्रमण्यन भारतीय मूल के हैं। 'डिडी' ने उन्हें पत्र लिखते हुए न सिर्फ अपना जुर्म कबूला था बल्कि सजा कम करने की भी मांग की थी।

    रैपर ने जज को लिखा पत्र

    रैपर सीन 'डिडी' पर मानव तस्करी और रैकेट चलाने के भी आरोप लगे थे। हालांकि, इन आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया है। मगर, उनपर लगा यौन उत्पीड़न का केस सच साबित हुआ है, जिसपर सजा सुना दी गई है।

    रैपर सीन 'डिडी' कॉम्ब्स ने अपने पत्र में लिखा-

    मैं अपनी पिछली गलतियों की सारी जिम्मेदारी लेता हूं। मेरी मति मारी गई थी। अगर मैं कहूं कि मुझे माफ कर दो, तो इससे पुराने घाव नहीं भरेंगे। मुझे अपने बर्ताव पर बेहद दुख है। मैं आपने एक और मौका चाहता हूं।

    सजा कम करने की मांग

    कॉम्ब्स के वकील ने भी उनकी 11 साल की जेल को बदलकर 14 महीने तक करने की मांग की थी। बता दें कि, कॉम्ब्स पर लगे मानव तस्करी के आरोप अगर साबित होते, तो उन्हें उम्रकैद भी हो सकती थी।

    क्या हैं आरोप?

    कैसी वेंचुरा नाम की एक महिला ने कॉम्ब्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वेंचुका का कहना है कॉम्ब्स के साथ 11 साल के रिलेशनशिप में उसे कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं, एक अन्य महिला के अनुसार 17 साल की उम्र में कॉम्ब्स समेत कई लोगों ने उसका यौन उत्पीड़न किया था।

    33 अरब के मालिक

    पुलिस ने 16 सितंबर 2024 को कॉम्ब्स को गिरफ्तार किया था। कॉम्ब्स 400 मिलियन डॉलर (लगभग 33 अरब रुपये या 3,328 करोड़ रुपये) के मालिक हैं। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनकी कई संपत्तियों पर भी छापेमारी की थी।

