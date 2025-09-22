Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    H-1B वीजा और व्यापार के तनाव के बीच जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से की मुलाकात; इन मुद्दों पर हुई बातचीत

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:30 PM (IST)

    संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से न्यूयॉर्क में मुलाकात की। इस मुलाकात में द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    भारत-अमेरिका वार्ता एस जयशंकर और मार्को रुबियो की अहम मुलाकात (फोटो सोर्स- एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को न्यूयॉर्क में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने कई अहम द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की, जिन पर मौजूदा समय में चिंता जताई जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जयशंकर और रुबियो की यह पहली आमने-सामने की मुलाकात थी, खासकर तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया है। यह कदम भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर उठाया गया था, जिससे भारत पर अब कुल 50% शुल्क लग चुका है।

    जयशंकर ने किया पोस्ट

    जयशंकर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "आज न्यूयॉर्क में मार्को रुबियो से मुलाकात हुई। हमारी बातचीत में कई द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। हमने यह माना कि प्राथमिक क्षेत्रों पर प्रगति के लिए लगातार जुड़ाव जरूरी है। हम संपर्क में रहेंगे।"

    इससे पहले जुलाई में दोनों नेताओं की मुलाकात वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई थी। इस बार की बैठक ऐसे समय पर हुई जब भारत और अमेरिका जल्द से जल्द एक व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहा है।

    पीयूष गोयल ने भी की थी बातचीत

    सोमवार को ही वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भी अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत की थी। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों ने यह तय किया है कि एक पारस्परिक रूप से फायदेमंद व्यापार समझौता जल्द से जल्द पूरा किए जाए।

    भारत-अमेरिका के सुधरते रिश्ते

    भारत और अमेरिका के बीच हाल के दिनों में हुई चर्चाओं में सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। 16 सितंबर को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) के अधिकारियों ने भारत का दौरा किया था, जहां कई पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई थी और बातचीत तेज करने पर सहमति बनी थी।

    H-1B वीजा पर शुल्क लगना शुरू, नए आवेदन पर देना होगा भारी भरकम पैसा; आखिर किसे मिलगी छूट?