US पहुंचे जयशंकर-पीयूष गोयल, टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर बनेगी बात? मार्को रुबियो से आज करेंगे मुलाकात

विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा महत्वपूर्ण है। जयशंकर अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो से मिलेंगे जहाँ भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर चर्चा होगी। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों पर बात कर सकते हैं। पीयूष गोयल भी अमेरिकी समकक्षों से मिलकर व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने का प्रयास करेंगे। इस साल दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की यह तीसरी मुलाकात है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। उनके साथ पीयूष गोयल भी अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले के बाद पहली बार जयशंकर की ये अमेरिका यात्रा है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अमेरिका में अपने समकक्ष मार्को रुबियो से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की ये मुलाकात भारतीय समयानुसार 11 बजे होनी है। बेहद अहम है ये मुलाकात दोनों के बीच ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है। संभावना है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों और व्यापार से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है।