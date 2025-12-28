Language
    'मुंबई में रहकर घटिया इलाज...', अमेरिकी इन्फ्लुएंसर ने कनाडा में मृत भारतीय मूल के युवक का उड़ाया मजाक

    Updated: Sun, 28 Dec 2025 08:05 PM (IST)

    भारतीय मूल के प्रशांत श्रीकुमार की कनाडा के अस्पताल में 8 घंटे इंतजार के बाद दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। अमेरिकी इन्फ्लुएंसर एंड्रयू ब्रांका ने उन ...और पढ़ें

    कनाडा में भारतीय मूल के प्रशांत श्रीकुमार की मौत (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कनाडा के अस्पताल में 8 घंटे इंतजार के बाद दिल का दौरा पड़ने से भारतीय मूल के प्रशांत श्रीकुमार की मौत हो गई। प्रशांत श्रीकुमार की मौत का अमेरिकी इन्फ्लुएंसर एंड्रयू ब्रांका ने सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया। उसने श्रीकुमार को भारतीय आक्रमणकारी बताते हुए कहा कि वह मुंबई में रहकर 'घटिया भारतीय स्वास्थ्य सेवा' का फायदा उठा सकते थे।

    दरअसल, 44 वर्षीय प्रशांत श्रीकुमार की सीने में तेज दर्द के बावजूद एडमोंटन के ग्रे नन्स कम्युनिटी हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में इंतजार करते रहें। इस दौरान कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो गई।

    लापरवाही का आरोप

    प्रशांत श्रीकुमार की मौत से अस्पताल की कथित लापरवाही को लेकर आक्रोश फैल गया। उनके परिवार के अनुसार, वे बार-बार दर्द की शिकायत कर रहे थे और उनका रक्तचाप खतरनाक रूप से बढ़ रहा था, फिर भी उन्हें न्यूनतम देखभाल मिली। आखिरकर जब उन्हें उपचार के लिए बुलाता गया तो वह कुछ ही सेकंड में गिर पड़े और उनकी मौत हो गई।

    अमेरिकी इन्फ्लुएंसर ने उड़ाया मजाक

    अमेरिकी इन्फ्लुएंसर एंड्रयू ब्रांका ने अस्पताल में मृत भारतीय मूल के प्रशांत श्रीकुमार का मजाक उड़ाया। एंड्रयू ब्रांका ने एक्स पर श्रीकुमार को 'कनाडा का एक और भारतीय आक्रमणकारी' बताया और उनकी मृत्यु का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि वह और उनकी पत्नी मुंबई में रहकर और घटिया भारतीय स्वास्थ्य सेवा का आनंद लेकर घटिया कनाडाई स्वास्थ्य सेवा से आसानी से बच सकते थे।

    सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना

    एंड्रयू ब्रांका की यह पोस्ट वायरल हो गई। जिसके बाद से उसको सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। एक यूजर ने कमेंट किया , 'एक आदमी की मौत हो गई और आप लोग सिर्फ उससे नफरत करने और उसकी कब्र पर नाचने के बारे में सोच रहे हैं। आप एक नीच, घिनौने इंसान हैं।' अन्य यूजर ने कमेंट में लिखा, 'मुझे तुम्हारी जिंदगी पर तरस आता है। क्रिसमस पर मरे हुओं का मजाक उड़ा रहे हो। भगवान तुम्हारा भला करे।'

    पहले भी कर चुका है भारत विरोधी पोस्ट

    अमेरिकी इन्फ्लुएंसर एंड्रयू ब्रांका की एक्स प्रोफाइल में उसे एक वकील के रूप में बताया गया है। उसका भारत विरोधी सामग्री पोस्ट करने का इतिहास रहा है। उसने पहले भी भारतीयों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है।

