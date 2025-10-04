Language
    ट्रंप की चापलूसी में मुनीर, क्रिप्टो और रेयर अर्थ मिनरल्स के बाद अमेरिका के सामने रखा नया प्रस्ताव

    By Agency Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 09:19 PM (IST)

    पाकिस्तान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए कई समझौते कर रहा है। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी अधिकारियों को अरब सागर में एक बंदरगाह बनाने का प्रस्ताव दिया है। अमेरिकी निवेशक पासनी शहर में एक टर्मिनल का निर्माण करेंगे जिससे उन्हें पाकिस्तान के खनिजों तक पहुंच मिलेगी। यह कदम शरीफ और ट्रंप की व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद उठाया गया है।

    ट्रंप को खुश करने में जुटे मुनीर। (फाइल फोटो)

    वाशिंगटन, रॉयटर्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को खुश करने में बिछा हुआ है। क्रिप्टोकरेंसी पर दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका है और रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने पर भी बात काफी आगे बढ़ चुकी है।

    अब पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सलाहकारों ने अमेरिकी अधिकारियों से मिलकर अरब सागर में एक बंदरगाह बनाने और उसका संचालन करने का प्रस्ताव दिया है। इस योजना के अनुसार, अमेरिकी निवेशक पाकिस्तान के महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुंच के लिए पासनी शहर में एक टर्मिनल का निर्माण और संचालन करेंगे।

    कहां है कि पासनी शहर?

    पासनी बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर जिले में एक बंदरगाह शहर है, जिसकी सीमा अफगानिस्तान और ईरान से लगती है।फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, यह कदम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सितंबर में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बैठक के बाद उठाया गया है। उस बैठक में शरीफ ने कृषि, प्रौद्योगिकी, खनन और ऊर्जा क्षेत्रों में अमेरिकी कंपनियों से निवेश का अनुरोध किया था।

    अमेरिकी अधिकारियों के सामने रखा गया प्रस्ताव

    यह प्रस्ताव कुछ अमेरिकी अधिकारियों के सामने रखा गया था और पिछले महीने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठक से पहले मुनीर को बताया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बंदरगाह का उपयोग अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर बंदरगाह को खनिज-समृद्ध पश्चिमी प्रांतों के रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

