पाकिस्तान में प्रेस क्लब हमला मामले में सरकार ने मांगी माफी, गृह मंत्री मोहसिन नकवी दिए जांच के आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल प्रेस क्लब पर गुरुवार को हुए हमले के विरोध में पाकिस्तानी पत्रकारों ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया।

सरकार ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और जांच का आदेश दिया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयूजे) के अध्यक्ष अफज बट ने कहा कि पत्रकारों में इस समय आक्रोश फैला हुआ है।

प्रेस क्लब इस घटना के खिलाफ काला झंडा फहराएंगे

उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के सभी प्रेस क्लब इस घटना के खिलाफ काला झंडा फहराएंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद पुलिस के घुसने और पत्रकारों पर हमला करने की जांच का आदेश दिया है।