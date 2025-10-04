पाकिस्तान में प्रेस क्लब हमला मामले में सरकार ने मांगी माफी, गृह मंत्री मोहसिन नकवी दिए जांच के आदेश
पाकिस्तान में नेशनल प्रेस क्लब पर हुए हमले के विरोध में पत्रकारों ने काला दिवस मनाया। सरकार ने घटना की निंदा की और जांच के आदेश दिए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स ने आक्रोश जताया है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने जांच का आदेश दिया है वहीं गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने माफी मांगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का आश्वासन दिया।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल प्रेस क्लब पर गुरुवार को हुए हमले के विरोध में पाकिस्तानी पत्रकारों ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया।
सरकार ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और जांच का आदेश दिया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन आफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयूजे) के अध्यक्ष अफज बट ने कहा कि पत्रकारों में इस समय आक्रोश फैला हुआ है।
प्रेस क्लब इस घटना के खिलाफ काला झंडा फहराएंगे
उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के सभी प्रेस क्लब इस घटना के खिलाफ काला झंडा फहराएंगे। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद पुलिस के घुसने और पत्रकारों पर हमला करने की जांच का आदेश दिया है।
वहीं गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने प्रेस कान्फ्रेंस करके इस घटना पर बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कड़े कदम उठाए जाएंगे ताकि आगे से कोई प्रेस क्लब का अपमान न कर सके।
प्रेस क्लब में घुसकर बर्बरतापूर्वक पत्रकारों को पीटा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओजेके में चल रहे आंदोलन के समर्थन में वहां का वकील समुदाय प्रेस क्लब के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, तभी पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी चैनलों पर व्यापक तौर पर प्रसारित वीडियो में देखा गया कि लाठी डंडों से लैस होकर पुलिसवालों ने प्रेस क्लब में घुसकर बर्बरतापूर्वक पत्रकारों को पीटा।
