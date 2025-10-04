Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान आर्मी का बलूचियों पर कहर, 3 दिन पहले अगवा किए लोगों के गोलियों से छलनी शव मिले

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:57 PM (IST)

    बलूचिस्तान में चार शव मिलने से जबरन गायब किये जाने और न्यायेतर हत्याओं पर आक्रोश बढ़ गया है। पीड़ितों के परिवारों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और राज्य समर्थित मिलिशिया पर नागरिकों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया है। केच जिले में तीन ड्राइवरों के शव मिले जिन्हें डेथ स्क्वाड ने हिरासत में लिया था। एक अन्य घटना में लासबेला जिले में एक मजदूर का शव मिला।

    prefferd source google
    Hero Image
    बलूचिस्तान में पाक आर्मी बरपा रही कहर। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इस सप्ताह बलूचिस्तान में चार शवों की खोज ने प्रांत में जबरन गायब किये जाने और न्यायेतर हत्याओं की चल रही लहर पर आक्रोश को फिर से भड़का दिया है।

    परिवारों और अधिकार समूहों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और राज्य समर्थित मिलिशिया को नागरिकों के खिलाफ व्यवस्थित हिंसा के लिए दोषी ठहराया है। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित कई दिनों तक लापता रहे, जिसके बाद उनके शव बरामद किए गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डेथ स्क्वाड ने लिया था हिरासत में, अगले दिन मिला शव

    तीन लोगों की पहचान उम्मेद के पुत्र कुद्दूस बलूच, दिलवाश के पुत्र नीक साल बलूच और अर्ज मुहम्मद के पुत्र नजर अर्ज मुहम्मद के रूप में हुई है, जो केच जिले के बुलेदा के सोराप बांध क्षेत्र में मृत पाए गए। तीनों सीमा पार व्यापार में लगे ड्राइवर थे। उनके परिवारों ने बताया कि 30 सितंबर को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सरकार समर्थक मिलिशिया, जिसे स्थानीय तौर पर 'डेथ स्क्वाड' कहा जाता है, के सदस्यों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अगले दिन, 1 अक्टूबर को, गोलियों से छलनी उनके शव मिले।

    इससे पहले, बलूचिस्तान पोस्ट ने नजर अर्ज मुहम्मद के लापता होने की खबर दी थी, जिसका कथित तौर पर उसी मिलिशिया के सदस्यों ने अपहरण कर लिया था। ऐसे सशस्त्र समूहों की बार-बार संलिप्तता ने स्थानीय लोगों की इस आशंका को और पुख्ता कर दिया है कि राज्य बलूचिस्तान में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को बढ़ावा दे रहा है या उनकी अनदेखी कर रहा है।

    एक और लापता शख्स का मिला शव

    एक अलग घटना में, एक अन्य लापता व्यक्ति, रोशिन के बेटे जनजैब बलूच का शव लासबेला जिले के उथल में लैरी हसन होटल के पास मकुरन तटीय राजमार्ग के पास मिला। ग्वादर जिले के पासनी के बब्बर शूर इलाके के एक मजदूर जनजैब को कथित तौर पर 28 सितंबर को उसके घर से अगवा कर लिया गया था।

    (न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- जाफर एक्सप्रेस को उड़ाने की थी तैयारी... बलूचिस्तान विस्फोट में 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल