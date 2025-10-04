पाकिस्तान आर्मी का बलूचियों पर कहर, 3 दिन पहले अगवा किए लोगों के गोलियों से छलनी शव मिले

बलूचिस्तान में चार शव मिलने से जबरन गायब किये जाने और न्यायेतर हत्याओं पर आक्रोश बढ़ गया है। पीड़ितों के परिवारों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और राज्य समर्थित मिलिशिया पर नागरिकों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाया है। केच जिले में तीन ड्राइवरों के शव मिले जिन्हें डेथ स्क्वाड ने हिरासत में लिया था। एक अन्य घटना में लासबेला जिले में एक मजदूर का शव मिला।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इस सप्ताह बलूचिस्तान में चार शवों की खोज ने प्रांत में जबरन गायब किये जाने और न्यायेतर हत्याओं की चल रही लहर पर आक्रोश को फिर से भड़का दिया है। परिवारों और अधिकार समूहों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और राज्य समर्थित मिलिशिया को नागरिकों के खिलाफ व्यवस्थित हिंसा के लिए दोषी ठहराया है। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित कई दिनों तक लापता रहे, जिसके बाद उनके शव बरामद किए गए।

डेथ स्क्वाड ने लिया था हिरासत में, अगले दिन मिला शव तीन लोगों की पहचान उम्मेद के पुत्र कुद्दूस बलूच, दिलवाश के पुत्र नीक साल बलूच और अर्ज मुहम्मद के पुत्र नजर अर्ज मुहम्मद के रूप में हुई है, जो केच जिले के बुलेदा के सोराप बांध क्षेत्र में मृत पाए गए। तीनों सीमा पार व्यापार में लगे ड्राइवर थे। उनके परिवारों ने बताया कि 30 सितंबर को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और सरकार समर्थक मिलिशिया, जिसे स्थानीय तौर पर 'डेथ स्क्वाड' कहा जाता है, के सदस्यों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अगले दिन, 1 अक्टूबर को, गोलियों से छलनी उनके शव मिले।

इससे पहले, बलूचिस्तान पोस्ट ने नजर अर्ज मुहम्मद के लापता होने की खबर दी थी, जिसका कथित तौर पर उसी मिलिशिया के सदस्यों ने अपहरण कर लिया था। ऐसे सशस्त्र समूहों की बार-बार संलिप्तता ने स्थानीय लोगों की इस आशंका को और पुख्ता कर दिया है कि राज्य बलूचिस्तान में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को बढ़ावा दे रहा है या उनकी अनदेखी कर रहा है।