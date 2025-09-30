जाफर एक्सप्रेस को उड़ाने की थी तैयारी... बलूचिस्तान विस्फोट में 10 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल

पाकिस्तान के क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के पास हुए एक आत्मघाती बम विस्फोट में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हो गए। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में कई आतंकियों को मार गिराया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में मंगलवार को बड़ा धमाका हुआ। यह विस्फोट फ्रंटियर कॉर्प्स (FC) मुख्यालय के पास जरघुन रोड पर हुआ। धमाके में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह हमला एक आत्मघाती बम विस्फोट था। हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, जिसके बाद वहां भारी गोलीबारी हुई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकियों को मार गिराया जिनमें आत्मघाती हमलावर भी शामिल था।

क्या-क्या हुआ नुकसान धमाके के आसपास की खिड़कियां टूट गई, कई मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। मौके से उठता हुआ धुआं आसमान तक दिखाई दे रहा था। क्वेटा के सिविल अस्पताल ने पुष्टि की कि 10 शव अस्पताल लाए गए और 20 से ज्यादा घायलों का इलाज चल रहा है। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

राहत दलों ने तुरंत घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया। वहीं, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और बम डिस्पोजल टीम को मौके पर बुलाया। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगटी ने इस हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि लोगों और सुरक्ष बलों की कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी और प्रदेश को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाया जाएगा।