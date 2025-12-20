Language
    'एक साल पहले हमारा देश खत्म हो चुका था, लेकिन अब...'; ट्रंप ने बताया 2025 में क्या-क्या बदल दिया

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:23 AM (IST)

    डोनाल्ड ट्रम्प ने 2025 के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने एक परिवर्तित अमेरिका की कल्पना की है। उन्होंने बताया कि कैसे एक साल पहले दे ...और पढ़ें

    Hero Image

    डोनल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उत्तर कैरोलिना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिका की और अपनी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस जनसभा को संबोधित करते हुए इस दौरान कहा कि एक साल पहले हमारा देश खत्म हो चुका था, लेकिन एक बार फिर हम दुनिया के सबसे हॉट देश में से एक बन गए हैं।

    दरअसल, ट्रंप ने कहा कि एक साल पहले, हमारा देश खत्म हो चुका था। अब हम दुनिया में सबसे हॉट देश हैं क्योंकि आखिरकार हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रपति है जो अमेरिका को सबसे पहले रखता है।

    ट्रंप ने और क्या कहा?

    उत्तर कैरोलिना में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने अमेरिकी एनर्जी पर कट्टरपंथी लेफ्ट की लड़ाई खत्म कर दी, ग्रीन न्यू स्कैम को खत्म कर दिया और 'ड्रिल, बेबी, ड्रिल' का ऑर्डर साइन किया। गैसोलीन की कीमतें अब काफी कम हैं, अमेरिकी मजदूरों की सुरक्षा के लिए, हमने विदेशी ऑटोमोबाइल पर 25% टैरिफ, विदेशी स्टील पर 50% टैरिफ और नॉर्थ कैरोलिना के फर्नीचर इंडस्ट्री को बचाने के लिए 25%, 30%, और 50% टैरिफ लगाए।

    टैरिफ पर क्या बोले ट्रंप?

    उत्तर कैरोलिना में अपने संबोधन में ट्रंप ने कहा कि टैरिफ मेरा पांचवा पसंदीदा शब्द है। उन्होंने लोगों से कहा कि क्या आपको याद है जब मैंने कहा था कि टैरिफ शब्द डिक्शनरी में मेरा पसंदीदा शब्द है? और फिर फेक न्यूज ने मुझे पकड़ लिया। धर्म के बारे में क्या? भगवान के बारे में क्या? आपके परिवार के बारे में क्या? आपकी पत्नी के बारे में क्या? आपके बच्चों के बारे बारे में क्या?

    मैंने कहा, 'उन्होंने मुझे इसमें फंसा लिया। तो अब टैरिफ मेरा पांचवां पसंदीदा शब्द है। और अब मैं ठीक हूं। यह मेरा पांचवां है। लेकिन नए साल से, नॉर्थ कैरोलिना के लोग अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी टैक्स कटौती के शानदार नतीजे भी देखेंगे, जिसमें टिप्स पर कोई टैक्स नहीं, ओवरटाइम पर कोई टैक्स नहीं, और हमारे महान सीनियर सिटीजन्स के लिए सोशल सिक्योरिटी पर कोई टैक्स नहीं।' 

