ट्रंप प्रशासन ने एपस्टीन फाइलों को किया जारी, अमेरिका में आया राजनीतिक भूचाल; सांसदों के निशाने पर राष्ट्रपति

डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में यौन अपराध के दोषी जेफरी एपस्टीन से जुड़े लंबे समय से बंद पड़े सरकारी दस्तावेजों की रिलीज 19 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है। अमेरिकी न्याय विभागने कांग्रेस द्वारा पारित 'एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट' के तहत हजारों पेज के दस्तावेज और सैकड़ों फोटो जारी किए, जिसमें एपस्टीन की जांच, फ्लाइट लॉग्स, फोटोग्राफ्स और अन्य रिकॉर्ड शामिल हैं। ये दस्तावेज पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की एपस्टीन के साथ तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उल्लेख बहुत कम है।

मशहूर हस्तियों, शिक्षाविदों और राजनेताओं के साथ संबंधों के सामने आने की उम्मीद सेनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन सच्चाई छिपा रहा है। वहीं, इन फाइलों से बदनाम फाइनेंसर एपस्टीन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित उच्च पदस्थ व्यापारिक अधिकारियों, मशहूर हस्तियों, शिक्षाविदों और राजनेताओं के साथ संबंधों के सामने आने की उम्मीद है।

ट्रंप के लिए खड़ी हुई समस्या एपस्टीन से संबंधित फाइलें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्या खड़ी कर रही हैं, क्योंकि उनके कई समर्थकों और कांग्रेस में रिपब्लिकन सांसदों ने इन्हें जारी करने की मांग की है। यह देखना बाकी है कि क्या इस आंशिक खुलासे से इस मुद्दे पर ट्रंप के आलोचक संतुष्ट होंगे।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप का विभाग - जिसका दस्तावेजों को जारी करने पर पूर्ण नियंत्रण है - कितना दस्तावेज सार्वजनिक होने देगा या वह दस्तावेजों का चयन कैसे कर रहा है। दस्तावेजों के विशाल भंडार में 254 मालिश करने वाली महिलाओं के नामों की सूची वाले सात पृष्ठ पूरी तरह से काले रंग में रंगे हुए हैं, साथ ही यह स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि "संभावित पीड़ितों की जानकारी की सुरक्षा के लिए संपादित किया गया है।"

सभी एपस्टीन फाइलें जारी नहीं करेगा अमेरिकी न्याय विभाग अमेरिकी न्याय विभाग ने स्पष्ट किया है कि वह यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी सभी फाइलें जारी नहीं करेगा। डिप्टी अटार्नी जनरल टोड ब्लांच ने ये जानकारी दी। गौरतलब है कि संसद की तरफ से अनिवार्य तौर पर घोषित समयसीमा पर न्याय विभाग को शुक्रवार को सभी फाइलें जारी करनी थीं।

एपस्टीन के कंप्यूटर से अब तक 70 तस्वीरें जारी की गई एपस्टीन के कंप्यूटर से अब तक 70 तस्वीरें जारी की गई हैं। इनमें बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन समेत तमाम प्रमुख हस्तियों के साथ एपस्टीन भी शामिल है।

फॉक्स न्यूज के मुताबिक विभाग के दूसरे नंबर के वरिष्ठ अधिकारी ब्लांच ने कहा कि ट्रंप प्रशासन शुक्रवार को एपस्टीन से जुड़े हजारों दस्तावेज जारी करेगा और इसके बाद आगामी हफ्तों में बाकी बचे दस्तावेज जारी किए जाएंगे। बता दें कि यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन ने 2019 में जेल में बंद रहते हुए आत्महत्या कर ली थी। ब्लांच ने कहा कि हमें हर पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। हर किसी की नजर इन दस्तावेजों पर है। हमें तय करना है कि हम कब इन्हें जारी करें।

हालांकि, दस्तावेजों को जारी करने में विलंब का सीधा-सीधा मतलब उस कानून का उल्लंघन है, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर में हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया था कि न्याय विभाग एपस्टीन से जुड़े गैरवर्गीकृत दस्तावेजों को सीमित अपवादों को छोड़कर 30 दिनों के भीतर जारी करेगा।

कानून के तहत, प्रशासन ऐसे रिकार्ड रोक सकता है जिनसे पीड़ितों की पहचान होती है, जिनमें बच्चों के यौन शोषण की तस्वीरें शामिल हैं, या जो किसी और वजह से वर्गीकृत हैं। यह कानून न्याय विभाग को भी रिकॉर्ड रोकने की इजाजत देता है अगर उनसे ''किसी चल रही संघीय जांच को खतरा हो सकता है।''

पिछले महीने ट्रंप के निर्देश देने के तुरंत बाद अटार्नी जनरल पाम बोंडी ने मैनहट्टन में फेडरल प्रासिक्यूटर को एपस्टीन और जाने-माने डेमोक्रेट्स के बीच संबंधों की जांच करने का आदेश दिया।कांग्रेस के तमाम सदस्यों ने समयसीमा का पालन न करने पर ब्लांच की तीखी आलोचना शुरू कर दी है। रिपब्लिकन थामस मैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपनी नाराजगी जाहिर की।