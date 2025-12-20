Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रंप प्रशासन छीन सकता है विदेश में जन्मे अमेरिकियों की नागरिकता, वैध-अवैध प्रवासियों के खिलाफ नया अभियान

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 02:00 AM (IST)

     अमेरिका का ट्रंप प्रशासन अब उन कुछ अमेरिकी नागरिकों की नागरिकता छीनने की योजना बना रहा है, जिनका जन्म विदेश में हुआ है। इस कदम को राष्ट्रपति डोनाल्ड  ...और पढ़ें

    Hero Image

    ट्रंप प्रशासन छीन सकता है विदेश में जन्मे अमेरिकियों की नागरिकता (फोटो- रॉयटर)

    न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन। अमेरिका का ट्रंप प्रशासन अब उन कुछ अमेरिकी नागरिकों की नागरिकता छीनने की योजना बना रहा है, जिनका जन्म विदेश में हुआ है। इस कदम को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से वैध और अवैध प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे आक्रामक अभियान के नए चरण के रूप में देखा जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    न्यूयार्क टाइम्स द्वारा प्राप्त एक आंतरिक दिशा-निर्देश के अनुसार, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं के क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा गया है कि वे वित्तीय वर्ष 2026 में हर महीने 100-200 नागरिकता छीनने के मामले दाखिल करें। यह दिशा-निर्देश मंगलवार को जारी किया गया।

    विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये मामले सफल होते हैं तो मौजूदा दौर में नागरिकता छीनने की सबसे बड़ी घटना होगी। न्याय विभाग के अनुसार, 2017 से आज तक ऐसे केवल 120 मामले दाखिल किए गए हैं।

    संघीय कानून के तहत लोगों को केवल तभी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, जब उन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन करते समय धोखाधड़ी की हो या कुछ अन्य परिस्थितियों के कारण।

    यह दिशा-निर्देश ऐसे समय आया है, जब ट्रंप प्रशासन ने इस साल ज्यादातर समय आव्रजन प्रणाली की खामियों को दूर करने और देश में आने व रहने की चाहत रखने वाले लोगों की राह में बाधा डालने के प्रयास में गुजारा है। जनसंख्या ब्यूरो के अनुसार, देश में विदेश में जन्मे करीब 2.6 करोड़ अमेरिकी हैं।