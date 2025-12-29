Language
    मेक्सिको में बड़ा हादसा, पटरी से उतरी ट्रेन; कम से कम 13 लोगों की मौत

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    मेक्सिको के ओक्साका राज्य में एक ट्रेन के पटरी से उतरने से कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 98 घायल हो गए। निजांडा शहर के पास हुई इस दुर्घटना में 250 ...और पढ़ें

    मेक्सिको में भीषण ट्रेन हादसा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मैक्सिको के ओक्साका के दक्षिणी राज्य में एक ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी अधिकारियों ने रविवार को दी।

    मैक्सिकन नौसेना ने बताया कि निजांडा शहर के पास पटरी से उतरी ट्रेन में 250 लोग सवार थे, जिनमें नौ क्रू मेंबर और 241 यात्री शामिल थे। ट्रेन में सवार लोगों में से 193 लोगों को खतरे से बाहर बताया गया, जबकि 98 लोग घायल हुए। इनमें से 36 लोगों को मेडिकल सहायता दी जा रही थी।

    मामले की जांच शुरू

    राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने एक्स पर कहा कि घायल हुए पांच लोगों की हालत गंभीर है और बताया कि मारे गए लोगों के परिवारों की मदद के लिए सीनियर अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा गया है। मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है।

    इंटरओशनिक ट्रेन का उद्घाटन 2023 में पूर्व राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर ने किया था, यह बड़े इंटरओशनिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पहल को तेहुआंतेपेक के इस्थमस के पार रेल लिंक को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। यह मेक्सिको के पैसिफिक पोर्ट सलीना क्रूज को खाड़ी तट पर कोएत्जाकोआल्कोस से जोड़ता है।

    मेक्सिको के लिए खास है यह ट्रेन

    मेक्सिकन सरकार ने इस इस्थमस को एक रणनीतिक व्यापार गलियारे के रूप में विकसित करने की कोशिश की है, बंदरगाहों, रेलवे और औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करके एक ऐसा मार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है जो पनामा नहर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। यह ट्रेन सेवा दक्षिणी मेक्सिको में यात्री और माल ढुलाई रेल का विस्तार करने और क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का भी हिस्सा है।

