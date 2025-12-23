अमेरिका में मेक्सिको नेवी का प्लेन हुआ क्रैश, 5 की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेक्सिको की नेवी का एक प्लेन गैलवेस्टन के पास अचानक क्रैश हो गया। प्लेन में एक बीमार युवा के अलावा 7 अन्य लोग मौजूद थे। प्लेन क्रैश में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, टेक्सस तट के पास पानी में बाकी लोगों की तलाश की जा रही है।

प्लेन में 4 नौसेना के अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा 1 बच्चा समेत 4 आम नागरिक भी थे। मेक्सिको की नौसेना ने बयान जारी करते हुए बताया कि इस हादसे में किसकी जान गई है, यह बता पाना काफी मुश्किल है।

अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने प्लेन क्रैश में 5 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। हालांकि, इस हादसे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेडिकल मिशन पर था प्लेन यह प्लेन क्रैश गैलवेस्टन के पास सोमवार की दोपहर को हुआ। मेक्सिको की नौसेना ने बयान जारी करते हुए बताया कि प्लेन मेडिकल मिशन पर था और एक बीमार युवा को अस्पताल ले जा रहा था। हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है।

गैलवेस्टन में शेरिफ ऑफिस के अनुसार, "हादसे की जांच की जा रही है। इससे जुड़ी अन्य जानकारी मिलते ही सार्वजनिक की जाएगी।" हादसे की वजह खराब मौसम तो नहीं? बता दें कि गैलवेस्टन एक आइलैंड है, जो अपने खूबसूरत समुद्री बीच के लिए मशहूर है। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में कोहरा छाया हुआ है। मगर, अभी तक यह साफ नहीं है कि प्लेन क्रैश की वजह खराब मौसम था या नहीं। मेक्सिको की नौसेना इसकी जांच में जुटी है।