'8 साल पहले माता-पिता की हत्या कर घर में दफनाया शव', टीवी शो में बेटे का खुलासा

अमेरिका में एक व्यक्ति ने टीवी इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया कि उसने 8 साल पहले अपने माता-पिता की हत्या कर शव घर के पीछे दफना दिए थे। आरोपी लोरेन्ज क्रॉस ने स्टूडियो से बाहर निकलते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्रॉस ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके माता-पिता कमजोर हो रहे थे। उसने माता-पिता को घर के आंगन में दफना दिया था।

लोरेंज क्रॉस का चौंकाने वाला इकबालिया बयान गुरुवार को आया। एक दिन पहले पुलिस ने बताया था कि उन्होंने अल्बानी स्थित घर से दो शव बरामद किए थे। पुलिस ने जांच में पाया था कि क्रॉस के माता-पिता, फ्रांज और थेरेसिया क्रॉस को सालों से किसी ने देखा नहीं थी और न ही उनकी कोई खबर थी।

टीवी इंटरव्यू में कबूली माता-पिता की हत्या की बात लोरेंज क्रॉस ने स्थानीय मीडिया आउटलेट CBS6 को दिए इंटरव्यू में बताया कि हत्या इसलिए कर दी क्यों कि वे बहुत कमजोर होते जा रहे थे। क्रॉस शुरू में सीधे तौर पर यह कहने से हिचकिचा रहा था कि उसने अपने माता-पिता की हत्या की है, लेकिन एंकर से कई सवाल पूछे तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली।

मैंने अपना कर्तव्य निभाया- क्रॉस क्रॉस ने कहा, "उसके माता-पिता ने उसे मारने के लिए नहीं कहा था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी हालत खराब हो रही है।" मैंने अपने माता-पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। उनके दुख के प्रति मेरी चिंता सर्वेपरि थी।"

माता-पिता को घर के आंगन में दफना दिया क्रॉस ने बताया कि उसकी मां सड़क पास करते समय गिरकर घायल हो गई थीं और उनके पिता मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद गाड़ी नहीं चला सकते थे। हालांकि क्रॉस ने अपने माता-पिता की किसी घातक बामारी के जिक्र नहीं किया।