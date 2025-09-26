बांदा में पिता की हत्या, बेटे ने हंसिया से पहले अंगूठा काटा फिर पेट पर वार कर मार डाला

जागरण संवाददाता, बांदा। बांदा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। बेटे ने हंसिया से पहले पिता के दाहिने हाथ का अंगूठा काटा फिर पेट पर वार करके मार डाला।

गिरवां थाना क्षेत्र के काजीपुर 40 वर्षीय बब्बू का शुक्रवार की दोपहर बड़े पुत्र अनिल से विवाद हो गया। दोनों ही पिता-पुत्र शराब के नशे में थे। तभी अनिल ने हंसिया उठाकर पिता पर हमला किया। पहले हमले में पिता के दाहिने हाथ का अंगूठा काट गया, जिसके बाद उसने पिता पर दूसरा वार पेट पर किया। इसके बाद ग्रामीणों ने अनिल को पकड़ लिया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। बब्बू को पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर पुलिस ने पत्नी की तहरीर पर पुत्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है।