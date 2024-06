WikiLeaks founder Julian Assange: 5 साल बाद ब्रिटेन की जेल से बाहर आए जूलियन असांजे, अमेरिकी न्याय विभाग के साथ हुई डील के बाद रिहाई

विकीलीक्स ने मंगलवार सुबह ब्रिटिश समय के अनुसार बताया कि "जूलियन असांजे रिहा हो गए हैं" और देश छोड़ चुके हैं। उन्हें बुधवार सुबह स्थानीय समय के अनुसार अमेरिकी क्षेत्र में पेश होना है।

JULIAN ASSANGE IS FREE



Julian Assange is free. He left Belmarsh maximum security prison on the morning of 24 June, after having spent 1901 days there. He was granted bail by the High Court in London and was released at Stansted airport during the afternoon, where he boarded a…— WikiLeaks (@wikileaks) June 24, 2024