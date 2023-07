Johnson Johnson जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर (Baby Powder) के इस्तेमाल से कैलिफोर्निया के निवासी एमोरी हर्नांडेज वलाडेज (Emory Hernandez Valadez) को कैंसर (cancer from baby powder) हो गया। जूरी ने इस मामले पर सुनवाई की और कंपनी को तगड़ा जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कंपनी को 18.8 मिलियन डॉलर यानी की 1.5 अरब रुपये शख्स को देने होंगे। इस आदेश से कपंनी को तगड़ा झटका लगा है।

बेबी पाउडर जॉनसन एंड जॉनसन के इस्तेमाल से हुआ कैंसर, कंपनी को देना होगा 1.5 अरब रुपये का जुर्माना

Your browser does not support the audio element.

वाशिंगटन, एजेंसी। Johnson & Johnson: बेबी पाउडर जॉनसन एंड जॉनसन को बड़ा झटका लगा है। एक शख्स ने दावा किया है कि इसके पाउडर के इस्तेमाल से वह घातक कैंसर का शिकार हो गया। जूरी ने इस मामले पर सुनवाई की और कंपनी को तगड़ा जुर्माना भरने का आदेश दिया। कंपनी को 18.8 मिलियन डॉलर (1.5 अरब रुपये) शख्स को देने होंगे। क्या है पूरा मामला? कैलिफोर्निया का निवासी एमोरी हर्नांडेज वलाडेज ने जूरी के सामने ये साबित किया है कि कंपनी का बेबी पाउडर इस्तेमाल करने के कारण उसे कैंसर हो गया। हर्नांडेज ने पिछले साल जे एंड जे के खिलाफ ओकलैंड में कैलिफोर्निया राज्य की अदालत में मुकदमा दायर किया था और क्षतिपूर्ति की मांग की थी। 24 वर्षीय हर्नांडेज ने कहा है कि बचपन से ही कंपनी के टैल्कम पाउडर के भारी संपर्क के परिणामस्वरूप उसके दिल के आसपास के ऊतकों में मेसोथेलियोमा, एक घातक कैंसर विकसित हो गया है। जूरी ने क्या सुनाया फैसला जूरी ने पाया कि हर्नानडेज अपने मेडिकल बिलों और दर्द और पीड़ा के लिए क्षतिपूर्ति पाने का पूरा हकदार है, लेकिन जूरी ने कंपनी के खिलाफ दंडात्मक क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर दिया। J&J मुकदमेबाजी के उपाध्यक्ष एरिक हास ने एक बयान में कहा कि कंपनी फैसले के खिलाफ अपील करेगी। कपंनी का मानना है कि जॉनसन का बेबी पाउडर सुरक्षित है, इसमें एस्बेस्टस नहीं है और कैंसर का कारण नहीं है।

Edited By: Nidhi Avinash