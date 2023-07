हॉलीवुड की सुपरमॉडल और एक्ट्रेस जीजी हदीद को मारिजुआना के साथ यात्रा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जीजी हदीद और उनकी दोस्त लिआ मैक्कार्थी के पास से सीमा शुल्क अधिकारियों को मारिजुआना मिला था। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक्ट्रेस जीजी हदीद और लिआ मैक्कार्थी को गिरफ्तार किया।

Gigi Hadid: मारिजुआना के साथ जीजी हदीद गिरफ्तार, भारी जुर्माना भरने के बाद जमानत पर हुई रिहा (फोटो एएनआई)

लॉस एंजिल्स, एजेंसी। हॉलीवुड की सुपरमॉडल और एक्ट्रेस जीजी हदीद को मारिजुआना के साथ यात्रा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जीजी हदीद और लिआ मैक्कार्थी की हुई थी गिरफ्तारी ईऑनलाइन डॉट कॉम के अनुसार, जीजी हदीद और उनकी दोस्त लिआ मैक्कार्थी के पास से सीमा शुल्क अधिकारियों को मारिजुआना मिला था। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई करते हुए एक्ट्रेस जीजी हदीद और लिआ मैक्कार्थी को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। केमैन आइलैंड पहुंचने पर किया था गिरफ्तार न्यूज आउटलेट केमैन मार्ल रोड के अनुसार, हदीद और मैक्कार्थी एक निजी विमान से केमैन आइलैंड पहुंचे थे। इसी दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों को उनके सामान में मारिजुआना और उससे संबंधित सामान मिला था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हदीद और मैक्कार्थी की गिरफ्तारी गांजा और उससे संबंधित मिले सामान के आधार पर की गई। इसके बाद उन्हें कैदी हिरासत केंद्र में ले जाया गया, जहां उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। दोनों पर लगाया 1,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना केमैन मार्ल रोड के अनुसार, 12 जुलाई को अदालत में पेशी के दौरान हदीद और उसकी दोस्त पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए गए थे। जहां उन्होंने अपना दोष स्वीकार किया और दोनों पर 1,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया गया। फिलहाल उन पर कोई और आरोप नहीं लगा है। जीजी हदीद के प्रतिनिधि ने जारी किया बयान जीजी हदीद के प्रतिनिधि ने बताया कि मेडिकल लाइसेंस के साथ NYC में कानूनी रूप से खरीदे गए मारिजुआना के साथ यात्रा कर रही थी। यह 2017 से ग्रैंड केमैन में चिकित्सा उपयोग के लिए भी कानूनी है। उसका रिकॉर्ड स्पष्ट है और उसने द्वीप पर अपने बाकी समय का आनंद लिया।

