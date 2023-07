भारतीय-अमेरिकी (Indian-American doctor) गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर बिमलजीत सिंह संधू (Dr Bimaljit Singh Sandhu) को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक प्रमुख प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया है। निदेशक मंडल की भूमिका स्वास्थ्य प्रणाली मेडिकल स्कूल नर्सिंग स्कूल फार्मेसी स्कूल के संपूर्ण संचालन की देखरेख करना है। रिचमंड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद डॉ. संधू ने कहा यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम फंड जुटाने के संबंध में दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।

भारतीय-अमेरिकी डॉ बिमलजीत सिंह संधू को मिली बड़ी जिम्मेदारी, वर्जीनिया गवर्नर ने प्रशासक पद पर किया नियुक्त

रिचमंड, एजेंसी। वर्जीनिया के गवर्नर ग्लेन यंगकिन ने भारतीय-अमेरिकी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर बिमलजीत सिंह संधू को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक प्रमुख प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया है। डॉ. बिमलजीत सिंह संधू ने 18 जुलाई को वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम अथॉरिटी के बोर्ड सदस्य के रूप में शपथ ली। इस पद पर भारतीय अमेरिकी संधू राज्य की स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। डॉ. संधू को मिली बड़ी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की भूमिका स्वास्थ्य प्रणाली, मेडिकल स्कूल, नर्सिंग स्कूल, फार्मेसी स्कूल के संपूर्ण संचालन की देखरेख करना है। रिचमंड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद डॉ. संधू ने कहा, 'यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम फंड जुटाने के संबंध में दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। विभिन्न मेडिकल स्कूलों और अस्पतालों को रणनीतिक दिशा देते हैं ताकि हम अग्रणी रहें और वर्जिनियावासियों को सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करें। डॉ. संधू ने आगे कहा कि वह कुछ विनिर्माण उद्योग, मेडिकल बायोटेक उद्योग को वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी हेल्थ सिस्टम के साथ सहयोग करने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है बिमलजीत सिंह संधू? डॉ. बिमलजीत सिंह संधू पंजाब के फरीदकोट के रहने वाले है। वह 2004 में अमेरिका चले गए थे। यहां उन्होंने र्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के संकाय सदस्य के रूप में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के रूप में कार्य किया।

Edited By: Nidhi Avinash