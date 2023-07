इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ देशव्यापारी विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को प्रदर्शनकारी तेल अवीव के स्टाक एक्सचेंज और सैन्य मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए और राजमार्ग अवरुद्ध कर दिए। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के बाहर प्रदर्शनकारियों ने हाथों में हमारे राष्ट्र को बचाओ और तानाशाही अर्थव्यवस्था को मार देगी नारे लिखी तख्तियां लेकर बम चलाए ड्रम बजाए और नारे लगाए।

इजराइल में न्यायिक सुधार के विरोध में सड़कों पर आए लोग, प्रदर्शनकारियों ने राजमार्ग को किया बंद (फोटो रायटर)

तेल अवीव, एपी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की न्यायिक सुधार योजना के खिलाफ देशव्यापारी विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार को प्रदर्शनकारी तेल अवीव के स्टाक एक्सचेंज और सैन्य मुख्यालय के बाहर एकत्रित हुए और राजमार्ग अवरुद्ध कर दिए। कानून को लेकर लोगों में बढ़ा गुस्सा कानून पर अगले सप्ताह होने वाले मतदान से पूर्व प्रधानमंत्री के सहयोगियों द्वारा संसदीय समिति के माध्यम से विवादास्पद कानून को आगे बढ़ाने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया। प्रदर्शनकारियों में शामिल अधिकांश सैन्य रिजर्व ने मानव श्रृंखला बनाई और मध्य तेल अवीव में इजराइल के सैन्य मुख्यालय किर्या के प्रवेश द्वारों में से एक को अवरुद्ध कर दिया। तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के बाहर उतरे प्रदर्शनकारी तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज के बाहर प्रदर्शनकारियों ने हाथों में 'हमारे राष्ट्र को बचाओ और तानाशाही अर्थव्यवस्था को मार देगी' नारे लिखी तख्तियां लेकर बम चलाए, ड्रम बजाए और नारे लगाए। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी इजराइल के सबसे बड़े श्रमिक संघ के मुख्यालय हिस्ट्राडट पहुंच गए और संगठन से हड़ताल की मांग की। कानून के विरोध में मेडिकल एसोसिएशन ने किया हड़ताल का एलान इधर, इजराइल मेडिकल एसोसिएशन ने भी बुधवार को कानून के विरोध में दो घंटे की हड़ताल करने की घोषणा की। पुलिस ने कहा कि मध्य इजराइल में विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक गड़बड़ी के संदेह में कम से कम 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

