पहले लड़की की चाकू गोदकर कर दी हत्या, दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट और फिर US छोड़ भारत भागा एक्स-बॉयफ्रेंड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। न्यू इयर ईव से लापता 27 साल की एक महिला अमेरिका के मैरीलैंज में अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट में मृत पाई गई। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी। हावर्ड काउंटी पुलिस ने बताया कि पीड़ित की पहचान निकिता गोडिशला के रूप में हुई है, जो एलिसॉट सिटी की रहने वाली थी। उसकी लाश उसके एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन शर्मा के अपार्टमेंट में मिली। जांचकर्ताओं ने एक्स- बॉयफ्रेंड पर हत्या का आरोप लगाया है और उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।

अर्जुन ने पुलिस में लिखाई गुमशुदगी की रिपोर्ट जांचकर्ताओं के मुताबिक, अर्जुन शर्मा ने 2 जनवरी को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और अधिकारियों को बताया कि उसने आखिरी बार गोडिशला को 31 दिसंबर को अपने अपार्टमेंट में देखा था।

अमेरिका छोड़ भारत पहुंचा अर्जुन पुलिस ने बताया कि जब अधिकारियों ने उसके द्वारा दी गई जानकारी की जांच शुरू की तो उन्हें उसी दिन बाद में पता चला कि शर्मा पहले ही अमेरिका छोड़ चुका था और फ्लाइट से भारत चला गया। अधिकारियों का मानना है कि उनकी शुरुआती जांच के आधार पर यह हत्या नए साल की शाम को शाम 7 बजे के कुछ ही देर बाद हुई थी।