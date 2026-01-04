गर्लफ्रेंड, नंबर और झगड़ा..., पब में मामूली विवाद के बाद रॉड से हमला; एक की गई जान, दूसरा घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर में दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है, यहां गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर न देने पर कुछ लोगों के बीच इतना विवाद हो गया कि एक युवक की जान चली गई और उसका साथी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है।

मामला गुरुवार रात नागपुर के दाबो पब का है, यहां प्रणय नन्नावरे और उसका दोस्त गौरव कारडा अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उनके साथ मुबंई से आई महिला मित्र नादिया भी बैठी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी पास की टेबल पर बैठे कुछ युवकों ने नादिया के पास जाकर उसका मोबाइल नंबर मांगा, जिसका गौरव और प्रणय ने विरोध किया।