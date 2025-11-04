क्या टैरिफ नीति पर ट्रंप को लगेगा झटका? भारतीय मूल के वकील नील कत्याल ने SC में दी राष्ट्रपति को चुनौती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ थोपा है। जहां ट्रंप अपने इस फैसले को अमेरिका के हक में बता रहे हैं, तो दूसरी ओर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 5 नवंबर से सुनवाई होनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस केस को इतिहास में सबसे खास करार दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल, इस मामले में भारतीय-अमेरिकी वकील नील कत्याल बुधवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ पेश होंगे। माना जा रहा है कि इसी सुनवाई में तय होगा कि राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की शक्ति कितनी है और अमेरिका की व्यापार नीति का नियंत्रण किसके पास भविष्य में रहेगा।

मामले में क्या दी गई चुनौती? बता दें कि इस टैरिफ के मामले में चुनौती दी गई है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत अधिकारों का दुरुपयोग किया है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति को विदेशी संकटों के दौरान कार्रवाई करने का शक्ति प्रदान करता है।

हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में कहा कि अगर हम हार गए, तो हमारा देश लगभग तीसरी दुनिया के दर्जे का हो जाएगा। ईश्वर से ये प्रार्थना है कि ऐसा न हो।