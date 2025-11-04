'अगर वो Mayor बने तो...', न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन के बीच ट्रंप ने जोहरान ममदानी को लेकर दी धमकी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कुओमो के निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया है। उन्होंने वोटर्स से वामपंथी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी को न चुनने का आग्रह किया है।

ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर भारतीय मूल के ममदानी मंगलवार को होने वाले मेयर चुनाव में जीत जाते हैं, तो यह आर्थिक और सामाजिक आपदा होगी। 'मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा' ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर न्यूयॉर्क के लोग ममदानी को वोट देते हैं, तो वह न्यूयॉर्क शहर के लिए फेडरल फंड सीमित कर देंगे। उन्होंने लिखा, "अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीत जाते हैं, तो यह बहुत कम संभावना है कि मैं अपने प्यारे फर्स्ट होम के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि के अलावा, यूनियन फंड का योगदान दे पाऊंगा।"