    'अगर वो Mayor बने तो...', न्यूयॉर्क मेयर इलेक्शन के बीच ट्रंप ने जोहरान ममदानी को लेकर दी धमकी

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 10:13 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मेयर पद के लिए एंड्रयू कुओमो का समर्थन किया है। उन्होंने मतदाताओं से जोहरान ममदानी को वोट न देने की अपील की है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ममदानी मेयर बनते हैं, तो वह न्यूयॉर्क के लिए फेडरल फंड सीमित कर देंगे, जिससे शहर में आर्थिक और सामाजिक तबाही आ सकती है।

    फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद के लिए पूर्व न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रयू कुओमो के निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन किया है। उन्होंने वोटर्स से वामपंथी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी को न चुनने का आग्रह किया है।

    ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर भारतीय मूल के ममदानी मंगलवार को होने वाले मेयर चुनाव में जीत जाते हैं, तो यह आर्थिक और सामाजिक आपदा होगी।

    'मैं पैसे नहीं भेज पाऊंगा'

    ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर न्यूयॉर्क के लोग ममदानी को वोट देते हैं, तो वह न्यूयॉर्क शहर के लिए फेडरल फंड सीमित कर देंगे।

    उन्होंने लिखा, "अगर कम्युनिस्ट उम्मीदवार जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर का चुनाव जीत जाते हैं, तो यह बहुत कम संभावना है कि मैं अपने प्यारे फर्स्ट होम के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि के अलावा, यूनियन फंड का योगदान दे पाऊंगा।"

    'कम्युनिस्ट के सत्ता में आने से हालात होंगे खराब'

    ट्रंप ने आगे लिखा, "एक कम्युनिस्ट के सत्ता में आने से स्थिति और भी बदतर हो सकती है, और मैं राष्ट्रपति के तौर पर लगातार पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहता। देश चलाना मेरा दायित्व है और मुझे यकीन है कि अगर ममदानी जीत जाते हैं तो न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह हो जाएगा। उनके सिद्धांतों का हजार साल से भी ज्यादा समय से परीक्षण किया जा रहा है और वे कभी भी सफल नहीं हुए हैं।"

