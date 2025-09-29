अमेरिका के पूर्वी तट पर मंडरा रहा है तूफान इमेल्डा का खतरा, उत्तरी कैरोलिना में आपातकाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तूफान इमेल्डा कुछ दिनों में अमेरिका के पूर्वी तट से टकरा सकता है। 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में हवाएं चल रही हैं।

यह तूफान मध्य बहामास से लगभग 155 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में या फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लगभग 600 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था। इमेल्डा 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा था।

उत्तरी कैरोलिना में आपतकाल घोषित

दक्षिण कैरोलिना के गवर्नर हेनरी मैकमास्टर ने निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है, जबकि उत्तरी कैरोलिना में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है।

बरमूडा के लिए बना खतरा

मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि इमेल्डा के कारण तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। इस बीच, तूफान हम्बर्टो शक्तिशाली श्रेणी 4 तूफान बना हुआ है, जो बरमूडा के लिए खतरा बना हुआ है।