    Typhoon Bualoi: फिलीपिंस में तबाही मचाने के बाद वियतनाम की ओर बढ़ रहा बुआलोई तूफान, हजारों लोगों को किया गया शिफ्ट

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:55 PM (IST)

    वियतनाम में बुआलोई तूफान के खतरे के कारण हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यह तूफान तेजी से वियतनाम की ओर बढ़ रहा है और आज शाम तक टकराने की आशंका है। फिलीपींस में इस तूफान से कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। वियतनाम में 133 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश की आशंका है।

    फिलीपिंस में तबाही मचाने के बाद वियतनाम की ओर बढ़ रहा बुआलोई तूफान (रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वियतनाम में बुआलोई तूफान (Typhoon Bualoi) के डर के कारण रविवार को मध्य और उत्तरी प्रांतों से हजारों की संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बुआलोई तूफान तेजी से वियतनाम की ओर बढ़ रहा है। इसके आज शाम तक टकराने की आशंका जताई जा रही है।

    अधिकारियों के अनुसार, बुआलोई तूफान के कारण शुक्रवार से मध्य फिलीपींस में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें से ज़्यादातर डूबने और पेड़ गिरने से मारे गए हैं। तूफान के कारण कई कस्बों और शहरों में बिजली गुल हो गई है। तूफान के कारण लगभग 23,000 परिवारों को 1,400 से ज्यादा आपातकालीन आश्रयों में जाना पड़ा है।

    133 प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

    इस तूफान के कारण 133 किलोमीटर प्रति घंटे (83 मील प्रति घंटे) की रफ्तार से हवाएं चलने और एक मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें उठने तथा भारी बारिश होने की आशंका है, जिससे अचानक बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है।

    वियतनाम की मौसम एजेंसी ने बताया कि बुआलोई रविवार तड़के मध्य वियतनाम से लगभग 200 किलोमीटर (124 मील) पूर्व में था और उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। इसके क्वांग त्रि और न्घे आन प्रांतों के बीच पहुंचने की उम्मीद है।

    2,10,000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट करने की योजना

    अधिकारियों ने उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में मछली पकड़ने वाली नावों को रोक दिया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आदेश दिया। सरकारी मीडिया के अनुसार, दा नांग ने 2,10,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करने की योजना बनाई है, जबकि ह्यू ने 32,000 से ज्यादा तटीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी की है।

    कई उड़ानों के समय में बदलाव

    नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि दानंग अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सहित चार तटीय हवाई अड्डों पर परिचालन स्थगित कर दिया गया है तथा कई उड़ानों का समय बदला गया है।

    मध्य प्रांत में बारिश से सड़कें जलमग्न

    शनिवार रात से मध्य प्रांतों में भारी बारिश हो रही है। ह्यू में, बाढ़ से निचली सड़कें जलमग्न हो गईं, तूफान से छतें उड़ गईं और कम से कम एक व्यक्ति बाढ़ के पानी में बह जाने के बाद लापता बताया गया है। पड़ोसी क्वांग त्रि प्रांत में एक मछली पकड़ने वाली नाव डूब गई। सरकारी मीडिया के अनुसार, आठ लोगों को बचा लिया गया है, जबकि समुद्र में तीन अन्य लोगों तक पहुँचने के प्रयास जारी हैं।

    मौसम विज्ञानियों ने 1 अक्टूबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे उत्तरी और मध्य प्रांतों में बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है।

    (समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ)

