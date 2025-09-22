Language
    फ्लोरिडा के टम्पा एअरपोर्ट पर बैग में मिली मानव खोपड़ी और हड्डियां, यात्री ने दिए अजीबोगरीब तर्क

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:04 AM (IST)

    अमेरिका के टांपा अंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट पर एक यात्री के बैग से मानव अवशेष मिले जिनमें खोपड़ी की हड्डियां शामिल थीं। सीमा शुल्क अधिकारियों के अनुसार यात्री ने पहले केवल सिगार घोषित किए थे लेकिन जाँच में प्रतिबंधित पौधे और अघोषित वस्तुएं भी मिलीं। यात्री ने दावा किया कि वह इन अवशेषों को धार्मिक अनुष्ठान के लिए ले जा रहा था।

    टांपा एअरपोर्ट पर यात्री के बैग से निकले मानव अवशेष! (फोटो- सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के फ्लोरिडा के टांपा अंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट पर मानव अवेशेष मिले हैं। इस बात की जानकारी अमेरिका सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा अधिकारियों ने दी है। एक बैग में मिले खोपड़ी हड्डियों के कुछ हिस्सों सहित ये अवशेष एक एल्युमिनियम फॉयल में लिपटे हुए थे।

    सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यात्री में शुरू में सीमा शुल्क विभाग में केवल 10 सिगार घोषित किए थे। लेकिन निरीक्षण के दौरान उसके पास प्रतिबंधित पौधे और अघोषित वस्तुएं पाई गईं। अभी तक यात्री की पहचान और संभावित आरोपों का खुलासा नहीं किया गया।

    यात्री ने अजीबोगरीब तर्क

    सीबीपी के फील्ड ऑपरेशन निदेशक कार्लोस सी मार्टेल ने बताया कि कृषि विशेषज्ञों ने बैग को प्रतिबंधित पौधों के लिए पहचान किया था। हालांकि, जब अधिकारियों उसकी जांच की, तो उसमें उन्हें एक पन्नी में लिपटे एक डफल बैग में एक मानव खोपड़ी और हड्डियां मिलीं। सबसे हैरान करने वाली बात है कि यात्री ने दावा किया कि ये अवेशेष वह धार्मिक अनुष्ठान के लिए से जा रहा था।

    सामने आई तस्वीरें

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मार्टेल ने तस्वीरें साझा की हैं। इसमें लिखा गया एअरपोर्ट पर एक यात्री द्वारा केवल 10 सिगार घोषित करने से जो शुरू हुआ, वह विचित्र था। सीबीसी कृषि विशेषज्ञों ने प्रतिबंधित पौधे, अघोषित सिगार और एक पन्नी में लिपटे हुए डफेल बैग का पता लगाया, जिसमें मानव अवेशेष जैसा दिखने वाला कुछ था, इसमें एक खोपड़ी का भी हिस्सा शामिल था।

    जानकारी के अनुसार, गंभीर जन स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए अवेशेषों को तुरंत नष्ट कर दिया गया। इस बीच अधिकारी इस बात की जांच में जुट गए कि हड्डियां देश में कैसे पहुंची। इसके साथ ही अन्य एंगल से भी जांच की जा रही है।

