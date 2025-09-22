Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बंद घर में मां की मौत और... जो मिला सो खा लिया, 2 साल के बच्चे ने ऐसे पढ़ाया जिंदगी जीने का पाठ

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    चीन में एक दुखद घटना सामने आई जहां एक दो साल का बच्चा अपनी मां की मौत के बाद कई दिनों तक नूडल्स और जेली खाकर जीवित रहा। बच्चे की मां झेंग यू अपने घर में मृत पाई गई। बच्चे की देखभाल पड़ोसी ने की और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। झेंग सिंगल पेरेंट थी और उसके परिवार को संदेह है कि उसकी मृत्यु अचानक बीमारी के कारण हुई।

    prefferd source google
    Hero Image
    दो साल के बच्चे ने बिना मां के ऐसे बिताई जिंदगी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो साल का एक बच्चा मां की मौत के बाद कई दिनों तक जिंदा रहा। इसको लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। चीन में हुई ये घटना अब लोगों के होठों पर है।

    दरअसल, चीन में दो साल का बच्चा मां की मौत के बाद कई दिनों तक सिर्फ नूडल्स और जेली पर जिंदा रहा। इस घटना ने विदेशों में भी चर्चा बटोरी। इसके बारे में जानकारी तब सामने आई जब इस बच्चे की मां के एक दोस्त ने 17 अगस्त को पुलिस को सूचना दी। वह कई दिनों तक मां, झेंग यू से संपर्क नहीं कर पाया और झेजियांग प्रांत के वेनझोउ के कैंगनान काउंटी स्थित उसके घर गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर में मिला मां का शव

    झेंग अपने अस्त-व्यस्त घर में मृत पाई गई, जहां उसका छोटा बेटा कई दिनों अकेला जिंदा रहा। इस दौरान बच्चा जो भी कर सकता था, उसने वह सब किया। जैसे खाने के लिए जेली, स्नैक्स और फ्रिज में रखा हुआ कद्दू, ये सब उसकी मां के 10 वर्ग मीटर के बेडरूम में बिस्तर पर बिखरे पड़े थे।

    गंदे डायपर और हाफ शर्ट में मिला बच्चा

    जब पुलिस पहुंची तो ये बच्चा अपने तरीके से जीवन को जी रहा था और गंदा डायपर पहने हुए एक हाफ शर्ट में मिला। एक पड़ोसी ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया, अपने बाथरूम में उसकी सफाई की। इसके बाद उसने अपने बच्चे की तरह मां से बिछड़े हुए बच्चे का ध्यान रखा और अस्पताल पहुंचाया।

    क्या है मामला?

    साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की अगर मानें तो झेंग एक अकेली मां थी और उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, उसका जीवन चुनौतीपूर्ण था। उसके माता-पिता दोनों ही बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित थे और कल्याणकारी सहायता पर निर्भर थे, जबकि उसकी और उसकी बहन की परवरिश उनकी दादी ने की थी।

    हालांकि, उसकी मृत्यु का सटीक कारण अभी तक पता नहीं है। उसके परिवार को संदेह है कि उनकी मृत्यु अचानक बीमारी के कारण हुई।

    रिपोर्ट के अनुसार, झेंग के अलग-अलग रिश्तों से तीन बच्चे थे। बाकी दो बच्चों का पालन-पोषण उनके पिता कर रहे हैं। झेंग की मुलाकात इस बच्चे के पिता से ऑनलाइन हुई थी, लेकिन 2023 में बेटे के जन्म के बाद दोनों अलग हो गए।

    इन लोगों ने शादी को कभी आधिकारिक रूप से पंजीकृत नहीं कराया। झेंग ने पति को ऑनलाइन ब्लॉक भी कर दिया था और आखिरी बार उनकी बातचीत फरवरी में हुई थी।

    यह भी पढ़ें- हाथ-पैर बांधे, ट्यूब से ठूंसा खाना... चीन में कोरोनावायरस की सूचना देने वाली पत्रकार को फिर जेल की सजा