बंद घर में मां की मौत और... जो मिला सो खा लिया, 2 साल के बच्चे ने ऐसे पढ़ाया जिंदगी जीने का पाठ

चीन में एक दुखद घटना सामने आई जहां एक दो साल का बच्चा अपनी मां की मौत के बाद कई दिनों तक नूडल्स और जेली खाकर जीवित रहा। बच्चे की मां झेंग यू अपने घर में मृत पाई गई। बच्चे की देखभाल पड़ोसी ने की और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। झेंग सिंगल पेरेंट थी और उसके परिवार को संदेह है कि उसकी मृत्यु अचानक बीमारी के कारण हुई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दो साल का एक बच्चा मां की मौत के बाद कई दिनों तक जिंदा रहा। इसको लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। चीन में हुई ये घटना अब लोगों के होठों पर है। दरअसल, चीन में दो साल का बच्चा मां की मौत के बाद कई दिनों तक सिर्फ नूडल्स और जेली पर जिंदा रहा। इस घटना ने विदेशों में भी चर्चा बटोरी। इसके बारे में जानकारी तब सामने आई जब इस बच्चे की मां के एक दोस्त ने 17 अगस्त को पुलिस को सूचना दी। वह कई दिनों तक मां, झेंग यू से संपर्क नहीं कर पाया और झेजियांग प्रांत के वेनझोउ के कैंगनान काउंटी स्थित उसके घर गया।

घर में मिला मां का शव झेंग अपने अस्त-व्यस्त घर में मृत पाई गई, जहां उसका छोटा बेटा कई दिनों अकेला जिंदा रहा। इस दौरान बच्चा जो भी कर सकता था, उसने वह सब किया। जैसे खाने के लिए जेली, स्नैक्स और फ्रिज में रखा हुआ कद्दू, ये सब उसकी मां के 10 वर्ग मीटर के बेडरूम में बिस्तर पर बिखरे पड़े थे।

गंदे डायपर और हाफ शर्ट में मिला बच्चा जब पुलिस पहुंची तो ये बच्चा अपने तरीके से जीवन को जी रहा था और गंदा डायपर पहने हुए एक हाफ शर्ट में मिला। एक पड़ोसी ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया, अपने बाथरूम में उसकी सफाई की। इसके बाद उसने अपने बच्चे की तरह मां से बिछड़े हुए बच्चे का ध्यान रखा और अस्पताल पहुंचाया।

क्या है मामला? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की अगर मानें तो झेंग एक अकेली मां थी और उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, उसका जीवन चुनौतीपूर्ण था। उसके माता-पिता दोनों ही बौद्धिक विकलांगता से पीड़ित थे और कल्याणकारी सहायता पर निर्भर थे, जबकि उसकी और उसकी बहन की परवरिश उनकी दादी ने की थी।