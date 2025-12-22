अपॉइंटमेंट रद होने से बढ़ी H-1B वीजा आवेदकों की परेशानी, अब टेक कंपनियों ने कर्मचारियों को दी ये सलाह

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में H1-B वीजा के अपॉइंटमेंट बड़े पैमाने पर रद्द कर दिए गए हैं, जिससे आवेदकों को लंबा इंतजार करना होगा और उनकी परेशानी बढ़ गई है। वीजा अपॉइंटमेंट रद होने से आवेदकों में निराशा है और उन्हें अपनी योजनाओं को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।

इस बीच खबर है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय एच-1बी वीजा धारक अपना वीजा रिन्यू कराने के लिए अपने घर वापस जाने की योजनाओं को स्थगित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एच-1बी वीजा के धारक को अपना वीजा रिन्यू कराने के लिए लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि दूतावासों में वीजा स्टैम्पिंग अपॉइंटमेंट में 12 महीने तक की देरी की खबरें सामने आई हैं।

टेक कंपनियों ने कर्मचारियों को दी सलाह बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एप्पल और गूगल का प्रतिनिधित्व करने वाली आव्रजन फर्मों ने कर्मचारियों को ज्ञापन भजकर सलाह दी है कि वे वीजा संबंधी नियुक्तियों के लिए घर न जाए, इससे काफी देरी का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि एच-1बी वीजा धारकों को सभी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है।

अमेरिका की कई बड़ी टेक कंपनियों सहित अन्य कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को सलाह दी है कि यदि आप पहले से अमेरिका में हैं, तो अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने से बचें। इस बीच एक पेशेवर ने बताया कि वह एक टेक कंपनी में काम करता है और भारत पहुंचा तो पाया कि उसकी वीजा अपॉइंटमेंट दिसंबर से अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है।