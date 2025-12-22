Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपॉइंटमेंट रद होने से बढ़ी H-1B वीजा आवेदकों की परेशानी, अब टेक कंपनियों ने कर्मचारियों को दी ये सलाह

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:16 AM (IST)

    H-1B वीजा अपॉइंटमेंट रद्द होने से आवेदकों की चिंता बढ़ गई है। इस समस्या के कारण भारतीय आईटी पेशेवरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टेक क ...और पढ़ें

    Hero Image

    अपॉइंटमेंट रद होने से बढ़ी H-1B वीजा आवेदकों की परेशानी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में H1-B वीजा के अपॉइंटमेंट बड़े पैमाने पर रद्द कर दिए गए हैं, जिससे आवेदकों को लंबा इंतजार करना होगा और उनकी परेशानी बढ़ गई है। वीजा अपॉइंटमेंट रद होने से आवेदकों में निराशा है और उन्हें अपनी योजनाओं को लेकर अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बीच खबर है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय एच-1बी वीजा धारक अपना वीजा रिन्यू कराने के लिए अपने घर वापस जाने की योजनाओं को स्थगित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एच-1बी वीजा के धारक को अपना वीजा रिन्यू कराने के लिए लंबा इंतजार करना होगा, क्योंकि दूतावासों में वीजा स्टैम्पिंग अपॉइंटमेंट में 12 महीने तक की देरी की खबरें सामने आई हैं।

    टेक कंपनियों ने कर्मचारियों को दी सलाह

    बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट में बताया गया कि एप्पल और गूगल का प्रतिनिधित्व करने वाली आव्रजन फर्मों ने कर्मचारियों को ज्ञापन भजकर सलाह दी है कि वे वीजा संबंधी नियुक्तियों के लिए घर न जाए, इससे काफी देरी का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि एच-1बी वीजा धारकों को सभी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है।

    अमेरिका की कई बड़ी टेक कंपनियों सहित अन्य कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को सलाह दी है कि यदि आप पहले से अमेरिका में हैं, तो अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने से बचें। इस बीच एक पेशेवर ने बताया कि वह एक टेक कंपनी में काम करता है और भारत पहुंचा तो पाया कि उसकी वीजा अपॉइंटमेंट दिसंबर से अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है।

    ट्रंप प्रशासन ने नियमों को किया कड़ा

    गौरतलब है कि वीजा नियुक्ति तिथियों में बदलाव का संबंध एच-1बी और एच-4 आश्रित वीजा आवेदन के लिए लागू की गई सोशल मीडिया जांच नीति से जुड़ी है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि यह नई नीति अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से बचाने के लिए आवश्यक थी। हालांकि, इस कड़ी जांच के कारण कई आवेदकों को 2026 के मध्य से अंत तक की संशोधित नियुक्ति तिथियां मिली हैं, और कुछ को तो 2027 की तिथियां भी मिली हैं।

    यह भी पढ़ें- बड़े पैमाने पर भारत में क्यों रद हुए H-1B वीजा के अपॉइंटमेंट? करना होगा लंबा इंतजार; आवेदकों की बढ़ी परेशानी

    यह भी पढ़ें- H-1B वीजा लागू: ट्रंप ने उड़ाए TCS जैसी IT जाइंट्स के होश, इतना बढ़ाया बोझ; लाखों भारतीयों का सपना चकनाचूर!