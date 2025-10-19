नया विजय स्मारक बनाना चाहते हैं ट्रंप, अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या है राष्ट्रपति का प्लान?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले वर्ष अमेरिका का 250वां स्वतंत्रता दिवस पर मनाने के लिए लिंकन मेमोरियल के पास वाशिंगटन में नया विजय स्मारक बनाना चाहते हैं। ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में अपने एक और पसंदीदा प्रोजेक्ट नए व्हाइट हाउस बालरूम के लिए आयोजित फंड जुटाने वाले रात्रिभोज में प्रस्तावित माडल दिखाए, जो कुछ-कुछ पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ जैसा दिखता है। यह स्मारक पोटोमैक नदी के वर्जीनिया की ओर अर्लिंग्टन मेमोरियल ब्रिज के अंत में मेमोरियल सर्किल पर बनाया जाएगा।

मेमोरियल की डिजाइन पर बना सस्पेंस व्हाइट हाउस ने स्मारक के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि डिजाइन को राष्ट्रीय राजधानी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था या नहीं? बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी योजना आयोग, संघीय स्मारकों के डिजाइनों की समीक्षा करता है। सरकारी बंदी के कारण आयोग बंद हो गया है।

ट्रंप ने पोस्ट की स्मारक की तस्वीर ट्रंप ने पिछले शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रस्तावित स्मारक की तस्वीर पोस्ट की। यही तस्वीर पिछले महीने वाशिंगटन स्थित हैरिसन डिजाइन कंपनी के आर्किटेक्ट निकोलस लियो चारबोन्यू ने भी शेयर की थी। चारबोन्यू ने पोस्ट में लिखा था, अमेरिका 250 के लिए विजयी स्मारक का प्रस्ताव।