नया विजय स्मारक बनाना चाहते हैं ट्रंप, अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या है राष्ट्रपति का प्लान?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के लिए वाशिंगटन में लिंकन मेमोरियल के पास एक नया विजय स्मारक बनाना चाहते हैं। यह स्मारक पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ जैसा दिखता है और पोटोमैक नदी के वर्जीनिया की ओर मेमोरियल सर्किल पर बनाया जाएगा। ट्रंप ने हाल ही में इसकी प्रस्तावित तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी, हालांकि इसके डिजाइन की मंजूरी अभी स्पष्ट नहीं है।
ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में अपने एक और पसंदीदा प्रोजेक्ट नए व्हाइट हाउस बालरूम के लिए आयोजित फंड जुटाने वाले रात्रिभोज में प्रस्तावित माडल दिखाए, जो कुछ-कुछ पेरिस के आर्क डी ट्रायम्फ जैसा दिखता है। यह स्मारक पोटोमैक नदी के वर्जीनिया की ओर अर्लिंग्टन मेमोरियल ब्रिज के अंत में मेमोरियल सर्किल पर बनाया जाएगा।
मेमोरियल की डिजाइन पर बना सस्पेंस
व्हाइट हाउस ने स्मारक के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि डिजाइन को राष्ट्रीय राजधानी योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था या नहीं? बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी योजना आयोग, संघीय स्मारकों के डिजाइनों की समीक्षा करता है। सरकारी बंदी के कारण आयोग बंद हो गया है।
ट्रंप ने पोस्ट की स्मारक की तस्वीर
ट्रंप ने पिछले शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रस्तावित स्मारक की तस्वीर पोस्ट की। यही तस्वीर पिछले महीने वाशिंगटन स्थित हैरिसन डिजाइन कंपनी के आर्किटेक्ट निकोलस लियो चारबोन्यू ने भी शेयर की थी। चारबोन्यू ने पोस्ट में लिखा था, अमेरिका 250 के लिए विजयी स्मारक का प्रस्ताव।
अमेरिका में कई मेमोरियल मौजूद
अमेरिका में विजय स्मारकों में मैनहट्टन के वाशिंगटन स्क्वायर पार्क में वाशिंगटन आर्क शामिल है, जो पूर्व राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन के 1789 के शपथ ग्रहण के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बनाया गया है। ब्रुकलिन के ग्रैंड आर्मी प्लाजा में सोल्जर्स एंड सेलर्स आर्क गृहयुद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है।
