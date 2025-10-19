'मैं राजा नहीं हूं...', अमेरिका में NO KINGS प्रदर्शन पर AI वीडियो शेयर करते हुए ट्रंप ने क्या कहा?
Donald Trump on NO KINGS Protest: डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में 'NO KINGS' नाम से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर AI वीडियो साझा किए हैं, जिनमें उन्हें 'किंग ट्रंप' के रूप में दिखाया गया है, जो प्रदर्शनकारियों पर बम बरसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह राजा नहीं हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स हमेशा सत्ता से बाहर रहेंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। NO KINGS के नाम से मशहूर इस प्रदर्शन के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं, अब ट्रंप ने एआई वीडियो शेयर करते हुए इसपर प्रतिक्रिया दी है।
डोनल्ड ट्रंप का कहना है कि वो कोई राजा नहीं हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर 2 एआई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें उनके सिर पर ताज दिखाई दे रहा है। वो एक लड़ाकू विमान में मास्क लगाकर बैठे हैं और विमान पर 'किंग ट्रंप' लिखा है।
ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "वो लोग मुझे राजा कह रहे हैं, लेकिन मैं राजा नहीं हूं। डैमोक्रेट्स (विपक्षी दल) हमेशा के लिए सत्ता से बाहर रहेंगे और राष्ट्रपति ऐसे ही उनके हितों के खिलाफ फैसला लेते रहेंगे।"
ट्रंप ने शेयर किया AI वीडियो
इस बयान के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर एआई वीडियो शेयर किया। इसमें वो ताज लगाकर एक लड़ाकू विमान में बैठे हैं और ट्रंप के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वालों पर बम बरसा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में डैमोक्रेटिक पार्टी के हैं और इनमें ट्रंप के कट्टर आलोचक हैरी सिसन भी शामिल हैं।
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी एक एआई वीडियो शेयर किया है, जिसे ट्रंप ने रिपोस्ट किया है। इसमें ट्रंप अपने सिर पर ताज रखते दिखाई दे रहे हैं। जबकि नेंसी पेलोसी जैसे अन्य विपक्षी नेता ट्रंप के सामने घुटनों पर बैठे हैं।
कहां हो रहे हैं प्रदर्शन?
बता दें कि अमेरिका में NO KINGS प्रदर्शन के तहत 2500 से ज्यादा जगहों पर रैलियां निकल रहीं हैं। अमेरिकी की राजधानी वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को, सैन डिएगो, अटलांटा, न्यूयॉर्क सिटी, टेक्सास, होनोलूलू, बोस्टन, मिसौरी, मोंटाना, शिकागो और न्यू ऑरलियन्स का नाम भी शामिल है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।