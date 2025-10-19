'मैं राजा नहीं हूं...', अमेरिका में NO KINGS प्रदर्शन पर AI वीडियो शेयर करते हुए ट्रंप ने क्या कहा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। NO KINGS के नाम से मशहूर इस प्रदर्शन के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं, अब ट्रंप ने एआई वीडियो शेयर करते हुए इसपर प्रतिक्रिया दी है।

डोनल्ड ट्रंप का कहना है कि वो कोई राजा नहीं हैं। इसी कड़ी में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर 2 एआई वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें उनके सिर पर ताज दिखाई दे रहा है। वो एक लड़ाकू विमान में मास्क लगाकर बैठे हैं और विमान पर 'किंग ट्रंप' लिखा है।

ट्रंप ने फॉक्स बिजनेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "वो लोग मुझे राजा कह रहे हैं, लेकिन मैं राजा नहीं हूं। डैमोक्रेट्स (विपक्षी दल) हमेशा के लिए सत्ता से बाहर रहेंगे और राष्ट्रपति ऐसे ही उनके हितों के खिलाफ फैसला लेते रहेंगे।"