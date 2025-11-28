'तीसरी दुनिया के लोगों, अमेरिका में घुसने नहीं दूंगा', व्हाइट हाउस के पास आतंकी हमले के बाद ट्रंप का एलान
हाल के दिनों में व्हाइट हाउस के पास हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने 'तीसरी दुनिया' के लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोकने की बात कही है। इस घोषणा ने सुरक्षा नीतियों पर बहस छेड़ दी है। माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले से कई लोगों पर गहरा असर पड़ सकता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति आवास के पास एक अफगानी नागरिक ने दो नेशनल गार्ड जवानों पर गोली चला दी। इस हमले को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने आतंकी घटना बताया था। गोलीबारी में 20 साल की बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई है।
इस बीच डोनल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट करते हुए एलान किया कि वह तीसरी दुनिया के सभी देशों से माइग्रेशन को हमेशा के लिए रोक देंगें, जिससे US सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो सके।
ट्रंप के इस फैसले का कितना होगा असर?
माना जा रहा है कि ट्रंप के इस फैसले का बहुत बड़ा असर होगा। इसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा, जो नौकरी, पढ़ाई और अपने देशों में ज़ुल्म से बचने के लिए US आते हैं।
अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि US ने टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, लेकिन उसकी इमिग्रेशन पॉलिसी ने उन फायदों और कई लोगों के रहने के हालात को खत्म कर दिया है। आगे कहा कि मैं U.S. सिस्टम को पूरी तरह से ठीक होने देने के लिए सभी तीसरी दुनिया के देशों से माइग्रेशन को हमेशा के लिए रोक दूंगा।
ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति पर साधा निशाना
पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन पर निशाना साधते हुए ट्रंप ने कहा कि बाइडेन के लाखों गैर-कानूनी एडमिशन को खत्म कर दूंगा, जिसमें स्लीपी जो बाइडेन के ऑटोपेन से साइन किए गए एडमिशन भी शामिल हैं और ऐसे किसी भी व्यक्ति को हटा दूंगा जो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए नेट एसेट नहीं है, या हमारे देश से प्यार करने में असमर्थ है।
उन्होंने एलान किया कि वह गैर-अमेरिकियों के लिए सभी फेडरल फायदे और सब्सिडी को खत्म कर देंगे। घरेलू शांति को कमजोर करने वाले माइग्रेंट्स को समाप्त किया जाएगा। साथ ही किसी भी विदेशी नागरिक को डिपोर्ट किया जाएगा, जिसकी अमेरिका में कोई आवश्यकता नहीं है।
आतंकी हमले में एक नेशनल गार्ड की मौत
गौरतलब है कि हाल में ही व्हाइट हाउस के पास एक अफगानी नागरिक ने गोलीबारी की। इस हमले में दो नेशनल गार्ड्स घायल हो गए। शूटर ने दो नेशनल गार्ड ट्रूपर्स, सारा बेकस्ट्रॉम और एंड्रयू वोल्फ के पास जाकर करीब से फायरिंग की।
इसमें 20 साल की बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई है। इस हमले पर बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि वेस्ट वर्जीनिया की सारा बेकस्ट्रॉम बहुत इज्ज़तदार, जवान, शानदार इंसान थी। उनका अभी-अभी निधन हो गया है। वह अब हमारे बीच नहीं हैं। वहीं, 24 साल के वोल्फ की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।