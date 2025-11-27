Language
    'अगले साल G-20 सम्मेलन में नहीं दूंगा न्योता', दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की किस बात पर नाराज हुए ट्रंप?

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:31 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि साउथ अफ्रीका को अगले साल फ्लोरिडा में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ट्रंप ने साउथ अफ्रीका पर जी20 प्रेसीडेंसी सौंपने से इनकार करने का आरोप लगाया है। साउथ अफ्रीका ने ट्रंप के इस पोस्ट को निराशाजनक बताया है और कहा है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रेसीडेंसी के उपकरण अमेरिकी दूतावास को सौंप दिए गए थे।

    डोनल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। (फोटो- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले साल फ्लोरिडा में होने वाले G20 समिट में साउथ अफ्रीका को हिस्सा लेने के लिए नहीं बुलाया जाएगा।

    दरअसल, पिछले हफ्ते अमेरिका ने साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में लीडर्स समिट का बॉयकॉट किया था। इस बॉयकॉट को अफ्रीकी देश ने अपने खिलाफ सजा देने वाला कदम बताया था।

    बता दें कि जी-20 नेताओं ने शनिवार को अमेरिका के एतराज के बावजूद जलवायु संकट और दूसरी ग्लोबल चुनौतियों से निपटने के लिए एक घोषणा की। इस घोषणा के बाद अमेरिका ने साउथ अफ्रीका पर इस साल ग्रुप की लीडरशिप को हथियार बनाने का आरोप लगाया।

    क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप?

    अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा कि G20 के खत्म होने पर साउथ अफ्रीका ने G20 प्रेसीडेंसी हमारे U.S. एम्बेसी के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को देने से मना कर दिया, जो क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुए थे। इसलिए मेरे कहने पर साउथ अफ्रीका को 2026 G20 का निमंत्रण नहीं मिलेगा, जिसे अगले साल फ्लोरिडा के ग्रेट सिटी मियामी में होस्ट किया जाएगा।

    साउथ अफ्रीका ने ट्रंप के पोस्ट को बताया अफसोसजनक

    डोनल्ड ट्रंप के इस पोस्ट को साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के कार्यालय ने अफसोसजनक करार दिया है। रामाफोसा ने कहा कि चूंकि पिछले हफ्ते जी-20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका का डेलीगेशन मौजूद नहीं था, इसलिए G20 प्रेसीडेंसी के इंस्ट्रुमेंट साउथ अफ्रीका के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कोऑपरेशन के हेडक्वार्टर में U.S. एम्बेसी के एक अधिकारी को सौंप दिए गए थे।

