व्हाइट हाउस के पास आतंकी हमले में घायल नेशनल गार्ड की मौत, ट्रंप ने कहा- 20 साल की थीं सारा बेकस्ट्रॉम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास अफगानी नागरिक द्वारा किए गए हमले में दो नेशनल गार्ड घायल हो गए। इसमें से एक जवान सारा बेकस्ट्रॉम की मौत हो गई है। वहीं, दूसरा सैनिक गंभीर हालत में अपनी जिदगी के लिए लड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने यह जानकारी दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास हुए 'आतंकी हमले' के लिए ट्रंप ने बाइडेन-युग की इमिग्रेशन जांच की नाकामियों को जिम्मेदार ठहराया और शरण के मामलों की पूरी जांच का आदेश दिया। ट्रंप ने कहा कि 20 साल की सारा बेकस्ट्रॉम की घावों से मौत हो गई और उनके साथी गार्ड्समैन एंड्रयू वोल्फ, 24, "अपनी जान के लिए लड़ रहे थे"।

ट्रंप ने कहा कि बेकस्ट्रॉम अब हमारे साथ नहीं हैं, वह अभी हमें उपर से देख रही होगी। उसके माता-पिता उसके साथ हैं। अमेरिका आने से पहले CIA-समर्थित यूनिट का हिस्सा FBI ने जांच को बढ़ाते हुए कई प्रॉपर्टी की तलाशी ली, जिसमें वाशिंगटन राज्य में एक घर भी शामिल है जो संदिग्ध से जुड़ा था, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा कि वह 2021 में एक रिसेटलमेंट प्रोग्राम के तहत अमेरिका आने से पहले अफगानिस्तान में CIA-समर्थित यूनिट का हिस्सा था।

कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त FBI डायरेक्टर काश पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एजेंट्स ने संदिग्ध के घर से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए, जिसकी पहचान 29 साल के रहमानुल्लाह लकनवाल के तौर पर हुई है, जिसमें सेलफोन, लैपटॉप और आईपैड शामिल हैं, और उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की। वाशिंगटन, D.C. के U.S. अटॉर्नी जीनिन पिरो ने कहा कि संदिग्ध ने देशभर में गाड़ी चलाई और फिर बुधवार दोपहर व्हाइट हाउस के पास पेट्रोलिंग कर रहे गार्ड मेंबर्स पर हमला किया।

आतंकवादी हमला ट्रंप ने U.S. मिलिट्री सर्विस मेंबर्स के लिए थैंक्सगिविंग कॉल में कहा, "मैं हमारे पूरे देश के दुख और डर को बताना चाहता हूं कि कल हमारे देश की राजधानी में आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें एक वहशी राक्षस ने वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के दो सर्विस मेंबर्स को गोली मार दी, जो DC टास्क फोर्स के हिस्से के तौर पर तैनात थे।"

जो बाइडेन पर लगाया इल्जाम अपने व्हाइट हाउस के पहले के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन पर इल्जाम लगाते हुए, ट्रंप ने कहा कि कथित बंदूकधारी, जिसे उन्होंने "पागल" बताया, उन हजारों अफगानों में से एक था जो 2021 में U.S. के अफरा-तफरी वाले रिमूवल के दौरान बिना जांच के अंदर आ गए थे।

उन्होंने कहा कि संदिग्ध की "ज्यादती हमें याद दिलाती है कि हमारे देश में आने और रहने वाले लोगों पर पूरा कंट्रोल रखने से बड़ी कोई नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी नहीं है।" एक पावरफुल रिवॉल्वर, .357 मैग्नम से लैस, बंदूकधारी ने एक सदस्य को गोली मारी जो गिर गया और फिर दूसरे सदस्य पर कई बार गोली चलाने से पहले दोबारा गोली चलाई। गिरफ्तार होने से पहले गार्ड सदस्यों के साथ गोलीबारी में बंदूकधारी घायल हो गया था।