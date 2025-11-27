व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी पर बड़ा खुलासा, अफगानी आरोपी को अमेरिकी सैनिकों ने दी थी ट्रेनिंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस के पास हुई गोलीबारी में दो जवान समेत तीन लोग घायल हो गए। इस घटना को अंजाम देने वाले 29 वर्षीय अफगानी नागरिक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब जानकारी सामने आई है कि वह अमेरिका सेना में सैनिक के रूप में काम कर चुका है।

दरअसल, एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रहमानुल्लाह लकनवाल जिसने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की, वह अफगानी शासन के दौरान 01 यूनिट में कार्यरत था। यह एक ऐसी यूनिट थी जिसकी स्थापना, प्रशिक्षण और उपकरण अमेरिकी खुफिया एजेंसियों द्वारा किए गए थे।

अफगानिस्तान तालिबान सरकार ने सूत्रों ने बताया कि इस इकाई के कई सदस्य वर्तमान में मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप कई बार आत्महत्या की घटनाएं हुई हैं और कई बार दूसरों पर हमले भी हुए हैं।

रुकने से पहले किया इंतजार द न्यू यॉर्क पोस्ट ने कानून प्रवर्तन सूत्रों के हवाले से बताया कि रहमानुल्लाह ने नॉर्थवेस्ट डीसी में फर्रागुट वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास कोने पर रुकने से पहले इंतजार किया और एक महिला गार्ड के सीने में गोली मारकर उसके सिर में गोली मार दी। इसके बाद उसने दूसरे गार्ड पर तब तक गोलियां चलाईं जब तक कि पास में तैनात एक तीसरा गार्ड दौड़कर उस गार्ड को पकड़ नहीं लेता।

जब संदिग्ध ने उन पर गोलियां चलाईं, तब दोनों हथियारबंद जवान सड़कों पर गश्त कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कौन है रहमानुल्लाह लकनवाल अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रहमानुल्लाह लकनवाल, ऑपरेशन एलाइज वेलकम के तहत अमेरिका में दाखिल हुआ और उन्हें वाशिंगटन के बेलिंगहैम में बसाया गया। इस पहल के तहत लगभग 76,000 लोग अमेरिका आए, जिनमें से कई ने अमेरिकी सैनिकों और राजनयिकों के साथ दुभाषियों और अनुवादकों के रूप में काम किया था।