'नाटो के क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले रूसी जेट को मार गिराएं', ट्रंप के बयान से बढ़ सकता है तनाव

एएफपी, न्यूयॉर्क। हाल ही में पोलैंड और अन्य नाटो देशों की सीमाओं में रूसी जेट्स देखे गए थे जिसके बाद नाटो और रूस के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। वहीं, ट्रंप ने भी कह दिया है कि नाटो को क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले रूसी जेट को मार गिरा देना चाहिए। उन्होंने यह बात संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान कही।

ट्रंप ने कही ये बात जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या नाटो देशों को रूसी विमानों को उनके हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने पर मार गिराना चाहिए, तो ट्रंप ने कहा, "हां, मैं ऐसा करना चाहिए।" उनकी यह टिप्पणी रूसी लड़ाकू विमानों और ड्रोनों द्वारा हाल ही में की गई घुसपैठ के बाद आई है, जिससे यूरोप में वाशिंगटन के नाटो सहयोगी देशों में खलबली मच गई है।

पुतिन से जुड़े सवालों को ट्रंप ने टाल दिया इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर उन सवालों को टाल दिया कि क्या उनका मानना ​​है कि रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन हाल ही में रूस के साथ तनाव बढ़ने के बावजूद शांति स्थापित करने के लिए तैयार हैं।

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वह अब भी पुतिन पर भरोसा करते हैं, जिनसे उन्होंने अगस्त में अलास्का में एक उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन में मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा, "मैं आपको एक महीने बाद बता दूंगा, ठीक है?"

ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है डोनल्ड ट्रंप ने पहले भी, और कई बार, रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने सहित कदम उठाने के बारे में निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह की समय सीमा दी है। ट्रंप की फरवरी में ओवल ऑफिस में जेलेंस्की के साथ बहस हुई थी। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जो लड़ाई लड़ रहा है, उसके प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है। यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है।

जेलेंस्की ने ट्रंप को इस युद्ध को रोकने के लिए उनके व्यक्तिगत प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और यूरोपीय देशों से रूसी तेल खरीदना बंद करने के ट्रम्प के आह्वान को दोहराया। हाल ही में हवाई उल्लंघनों की घटनाओं के कारण यूक्रेन को लेकर रूस और यूरोप के बीच तनाव बढ़ गया है।