शहबाज-मुनीर ने ट्रंप से की मुलाकात, बंद कमरे में हुई चर्चा के बाद ट्रंप बोले- PAK पीएम एक महान नेता...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की जिसे अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। ट्रंप ने शरीफ को महान नेता बताया और भारत-पाकिस्तान तनाव कम करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनके समर्थन की बात कही। शरीफ की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। यह मुलाकात अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सुधरते संबंध का ताजा उदाहरण है।
ट्रंप ने शहबाज शरीफ को 'महान' नेता बताते हुए कहा कि वह और उनके फील्ड मार्शल दोनों बेहद शानदार हैं। यह मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई जहां ट्रंप ने आठ अरब और मुस्लिम देशों के शीर्ष नेताओं से इजरायल-हमास युद्ध को खत्म करने की रणनीति पर चर्चा की।
'शायद अभी कमरे में ही हो...'
ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से पत्रकारों से कहा, "वे (पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल) आ रहे हैं, और शायद अभी इस कमरे में ही हों। मुझे नहीं पता, क्योंकि हम देर से हैं।"
शरीफ की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है जब भारत के साथ अमेरिका के संबंधों में तनाव देखा जा रहा है, खासकर भारत की ओर से रूस से सस्ते तेल की खरीद के बाद ये रिश्ते ठंडे बस्ते में जाते दिख रहे हैं।
पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी
पाकिस्तान और अमेरिका ने जुलाई में एक व्यापार समझौता किया है। इससे वाशिंगटन को पाकिस्तान के अप्रयुक्त तेल भंडारों को विकसित करने में मदद मिलेगी और इस्लामाबाद के लिए टैरिफ कम होंगे।
शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्हें इस साल भारत-पाकिस्तान तनाव कम करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए समर्थन दिया था।
मई में दोनों देशों के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्षविराम हुआ था। हालांकि, पाकिस्तान ने जून में ईरान की तीन परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों की निंदा की थी, इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया था। इसके बावजूद, ट्रंप और शरीफ के बीच मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही है।
भारत के साथ तनाव क्यों?
दूसरी ओर, ट्रंप का भारत के साथ रिश्ता तनावपूर्ण रहा है। भारत की ओर से रूस से तेल खरीदने के बाद ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाए, ताकि मॉस्को पर अप्रत्यक्ष आर्थिक दबाव बनाया जा सके। हाल ही में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भारत, रूस और चीन की एक तस्वीर पर तंज कसते हुए लिखा, "लगता है हमने भारत और रूस को गहरे, अंधेरे चीन के हाथों खो दिया।"
हालांकि, ट्रंप ने हाल में भारत के साथ व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने की उम्मीद जताई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मुझे यकीन है कि मेरे अच्छे दोस्त पीएम मोदी के साथ जल्द ही बातचीत होगी और दोनों देशों के लिए सफल नतीजे निकलेंगे।"
