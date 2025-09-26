दवाओं पर 100 फीसदी, किचन कैबिनेट पर 50 और ट्रकों पर 30% टैरिफ; ट्रंप का एक और झटका

ष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कई चीजों पर टैरिफ लागाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि वह एक अक्टूबर से फार्मास्यूटिकल दवाओं पर 100% रसोई कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50% असबाबवाला फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% आयात कर लगाएंगे। ट्रंप ने इसकी जानकारी ट्रुथ सोशल पर दी। कुछ दवाओं की कीमतें दोगुनी होने की संभावना है।

एपी, वाशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कई चीजों पर टैरिफ लगाने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि वह एक अक्टूबर से फार्मास्यूटिकल दवाओं पर 100%, रसोई कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50%, असबाबवाला फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% आयात कर लगाएंगे। ट्रंप ने इसकी जानकारी ट्रुथ सोशल पर दी।

इन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे नियम वहीं, उन्होंने यह भी बताया कि दवा शुल्क उन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका में विनिर्माण संयंत्र बना रही हैं। अतिरिक्त टैरिफ से पहले से ही बढ़ी हुई मुद्रास्फीति और बढ़ने का खतरा है, साथ ही आर्थिक विकास धीमा होने का भी खतरा है। क्योंकि ट्रंप के पिछले आयात करों के आदी हो रहे नियोक्ता अनिश्चितता के नए स्तरों से जूझ रहे हैं।

मेडिकेयर की बढ़ेगी लागत जनगणना ब्यूरो के अनुसार, 2024 में अमेरिका ने लगभग 233 अरब डॉलर की दवाइयों और औषधीय उत्पादों का आयात किया। कुछ दवाओं की कीमतें दोगुनी होने की संभावना अमेरिकी लोगों को चौंका सकती है क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल के खर्च के साथ-साथ मेडिकेयर और मेडिकेड की लागत भी संभावित रूप से बढ़ सकती है।