    'मुझे उनके कहने का अंदाज अच्छा लगा...', मुनीर की चापलूसी से ट्रंप हुए गदगद, भारत-पाक सीजफायर का फिर मांग रहे क्रेडिट

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 03:46 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने के अपने पुराने दावे को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ उनकी हालिया बैठक के दौरान फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने उन्हें युद्ध रोककर लाखों लोगों की जान बचाने का श्रेय दिया। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनके प्रशासन ने व्हाइट हाउस में बिताए नौ महीनों में सात युद्ध रोके हैं।

    डोनल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने के अपने दावे को दोहराया है। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने के अपने दावे को दोहराया है।

    उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ अपनी हालिया बैठक के दौरान फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने युद्ध रोककर "लाखों लोगों की जान बचाने" का श्रेय उन्हें दिया।

    'मुझे उनकी तारीफ करने का अंदाज अच्छा लगा'

    ट्रंप ने कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री (शहबाज शरीफ) फील्ड मार्शल (मुनीर) के साथ यहां थे, जो पाकिस्तान में एक बहुत ही अहम व्यक्ति हैं। वह कुछ दिन पहले यहां (व्हाइट हाउस) आए थे। और उन्होंने लोगों के एक समूह से कहा, 'इस आदमी (ट्रंप) ने लाखों लोगों की जान बचाई क्योंकि उन्होंने युद्ध को जारी रहने से बचाया (रोका)"

    वह युद्ध बहुत बुरा होने वाला था। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा था। मुझे उनके कहने का तरीका बहुत पसंद आया। सूसी विल्स [व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ] वहां थीं। उन्होंने कहा कि यह सबसे खूबसूरत बात थी। लेकिन हमने बहुत से लोगों को बचाया।

    डोनल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका

    उन्होंने आगे दावा किया कि उनके प्रशासन ने व्हाइट हाउस में बिताए नौ महीनों में 'सात युद्ध' रोके या टाले हैं। अपने प्रस्तावित गाजा शांति समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "और कल हम शायद उनमें से सबसे बड़े (गाजा युद्ध) को सुलझा लेते, हालांकि मुझे नहीं पता, पाकिस्तान और भारत बहुत बड़े थे, दोनों ही परमाणु शक्तियां थीं। मैंने उसे सुलझा लिया।"

