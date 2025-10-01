'मुझे उनके कहने का अंदाज अच्छा लगा...', मुनीर की चापलूसी से ट्रंप हुए गदगद, भारत-पाक सीजफायर का फिर मांग रहे क्रेडिट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने के अपने दावे को दोहराया है।

उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ अपनी हालिया बैठक के दौरान फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने युद्ध रोककर "लाखों लोगों की जान बचाने" का श्रेय उन्हें दिया।

‘Pakistan’s Field Marshal Asim Munir said I stopped India-Pakistan wars. I was so honoured that he said that. I loved the way he said it,’- Trump



One's credibility on World Podium can be judged when he has to take a certificate on his manliness from a Bhikhari Mistress.😂 pic.twitter.com/VKkLGxxqSI — LaughNLogic (@Thodahasle34127) September 30, 2025

'मुझे उनकी तारीफ करने का अंदाज अच्छा लगा'

ट्रंप ने कहा, "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री (शहबाज शरीफ) फील्ड मार्शल (मुनीर) के साथ यहां थे, जो पाकिस्तान में एक बहुत ही अहम व्यक्ति हैं। वह कुछ दिन पहले यहां (व्हाइट हाउस) आए थे। और उन्होंने लोगों के एक समूह से कहा, 'इस आदमी (ट्रंप) ने लाखों लोगों की जान बचाई क्योंकि उन्होंने युद्ध को जारी रहने से बचाया (रोका)"