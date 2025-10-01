Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहलगाम हमले के वक्त ओवैसी होते प्रधानमंत्री तो क्या करते? खुद ही दिया जवाब

    By Digital Desk Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:44 PM (IST)

    एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से पूछा गया कि अगर वह पहलगाम हमले के समय प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। जवाब में उन्होंने कहा कि वे ख्वाब नहीं देखते बल्कि हकीकत में जीते हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य केवल सत्ता में बैठना नहीं है। ओवैसी ने यह भी सवाल किया कि भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना क्यों बंद कर दिया जबकि देश निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार था।

    prefferd source google
    Hero Image
    ओवैसी ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल सत्ता में बैठना या मंत्री बनना नहीं है। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अगर पहलगाम हमले के वक्त वह प्रधानमंत्री होते तो हालात से कैसे निपटते। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वह ख्वाब नहीं देखते हैं और हकीकत की बात करते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, "मेरे भाई, ये ख्वाब देखने का मुझे शौक नहीं है। मैं वास्तविकता से निपटता हूं और अपनी पहुंच की सीमा जानता हूं। हमारा उद्देश्य केवल सत्ता में बैठना या मंत्री बनना नहीं है।"

    हालांकि, उन्होंने दोनों देशों के बीच युद्धविराम का हवाला देते हुए सवाल किया कि भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना क्यों बंद कर दिया है।

    सीजफायर को लेकर उठाए सवाल

    उन्होंने कहा, "एक भारतीय नागरिक के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि पहलगाम के बाद हमारे पास कड़ी प्रतिक्रिया देने का एक अच्छा मौका था। यह क्यों रुक गया? मुझे नहीं पता, सच में, मुझे नहीं पता कि यह क्यों रुक गया...यह युद्ध जैसी स्थिति थी। अचानक ऑपरेशन रुक गए। जब ​​पूरा देश निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार था, तो इसे क्यों रोका गया? अब आप संसद में बैठकर पीओके हासिल करने की बात करते हैं।"

    यह भी पढ़ें: भारत बनाने जा रहा देसी 5th Gen फाइटर जेट, पाकिस्तान-चीन के लिए क्या होगी टेंशन?