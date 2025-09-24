Coldplay कॉन्ट्रोवर्सी में आया ट्विस्ट, HR हेड क्रिस्टिन कैबोट के पति भी इवेंट में थे मौजूद

अमेरिका में कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट का एक वायरल वीडियो चर्चा में है जिसमें एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन और एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट साथ दिखाई दिए थे। इस वीडियो के बाद दोनों को इस्तीफा देना पड़ा था। अब खुलासा हुआ है कि कैबोट के पति भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी कॉन्सर्ट में मौजूद थे जबकि पहले दावा किया गया था कि वो जापान में थे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका में कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट का वायरल वीडियो एक बार फिर चर्चा में है। एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन और एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट एक-दूसरे की बाहों में झूमते नजर आए थे। यह मुद्दा अभी थमा ही था कि मामले में एक और ट्विस्ट आ गया।

वायरल वीडियो के बाद एंडी और कैबोट को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। साथ ही दावा किया गया था कि घटना के दौरान कैबोट के पति जापान में थे। मगर, अब इसपर नया खुलासा हुआ है। कैबोट के पति पर बड़ा खुलासा पीपल की रिपोर्ट के अनुसार, "कैबोट के पति जापान में नहीं थे, बल्कि वो सिएटल में हो रहे कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में ही मौजूद थे। कैबोट लंबे समय से अपनी पति से अलग रह रही हैं। एक तरफ जहां कैबोट एंडी के साथ कॉन्सर्ट में पहुंचे थे, तो दूसरी तरफ कैबोट के पति भी अपनी कथित गर्लफ्रेंड के साथ कॉन्सर्ट में ही थे।"