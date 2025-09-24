इस सबसे बड़े मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने UN में दिया धाकड़ भाषण, आखिर में बोले- ओम शांति, शांति ओम...

इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक शांति और न्याय की बात की। उन्होंने डर नस्लवाद और उत्पीड़न को मानवता के लिए खतरा बताया। गाजा में शांति के लिए इंडोनेशिया 20000 से अधिक सैनिक भेजने को तैयार है। सुबियांतो ने गाजा के हालात पर चिंता जताते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से निर्णायक कदम उठाने की अपील की।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने 19 मिनट के जोशीले भाषण में वैश्विक शांति, न्याय और समान अवसरों की वकालत की। उन्होंने चेतावनी दी कि डर, नस्लवाद, घृणा, उत्पीड़न और रंगभेद से प्रेरित मानवीय मूर्खता हमारी साझा भविष्य को खतरे में डाल रही है। अपने भाषण का समापन उन्होंने संस्कृत मंत्र 'ओम शांति, शांति ओम' के साथ किया, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सामंजस्य का संदेश देता है।

गाजा में शांति को लेकर क्या बोले प्रबोवो सुबियांतो? राष्ट्रपति सुबियांतो ने गाजा और अन्य क्षेत्रों में शांति के लिए इंडोनेशिया की प्रतिबद्धता का जिक्र किया। उन्होंने घोषणा की कि इंडोनेशिया 20,000 या उससे अधिक सैनिकों को शांति मिशन के लिए तैनात करने को तैयार है।