फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स में कैसे बाल-बाल बचे थे ट्रंप? कोर्ट ने आरोपी को दी उम्रकैद की सजा
फ्लोरिडा में डोनल्ड ट्रंप के घर के पास बंदूक लेकर रेकी करते हुए गिरफ्तार किए गए रयान रॉथ को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उस पर ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का आरोप था जो अब अदालत में साबित हो गया है। रयान उस समय ट्रंप पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा था जब वह गोल्फ खेल रहे थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के फ्लोरिडा से पिछले साल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। आरोपी डोनल्ड ट्रंप के घर के पास बंदूक लेकर रेकी करता पकड़ा गया था। उसपर ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा था। वहीं, अब यह आरोप सच साबित हो गया है।
59 वर्षीय रयान रॉथ सचमुच ट्रंप को मारने के इरादे से वहां पहुंचा था। तब ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार बने थे।
बाल-बाल बचे थे ट्रंप
ट्रंप अपने घर के गार्डन में गोल्फ खेल रहे थे, तभी रयान फेंसिंग के बीच में बंदूक लगाकर ट्रंप पर निशाना साधने की कोशिश कर रहा था। रायन को दोषी मानते हुए अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस के द्वारा दायर की गई चार्जशीट के अनुसार, रयान ट्रंप पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे, तभी अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट पेट्रोलिंग करते हुए मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखकर रयान ने ओपन फायरिंग शुरू कर दी थी।
अदालत में साबित हुआ गुनाह
अदालत के अनुसार, ट्रंप को मारने की साजिश काफी सोच-समझ कर रची गई थी। अगर सीक्रेट सर्विस एजेंट समय पर न पहुंचते, तो ट्रंप आज जिंदा न होते। ट्रायल के दौरान रयान ने ट्रंप को मारने के सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपने वकील पर भी गोली चला दी थी। फ्लोरिडा की ट्रायल कोर्ट में रयान का गुनाह साबित हो चुका है और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
