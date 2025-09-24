'अनगिनत लोग अमेरिका में आएंगे...', वीजा नियमों को सख्त बनाने के बाद ट्रंप ने क्यों कहा ऐसा?

डोनल्ड ट्रंप ने UNGA में 2026 विश्व कप और 2028 ओलंपिक का उल्लेख करते हुए कहा कि अमेरिका में अनगिनत लोग आएंगे। उन्होंने यह बात ऐसे समय में कही है जब अमेरिका में पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई है अगस्त में 2.9% की गिरावट दर्ज की गई। वीजा की ऊंची फीस और लंबी प्रतीक्षा अवधि भी एक चुनौती है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। H-1B वीजा पर सख्ती बरतने के बाद कई लोग अमेरिका जाने से हिचकिचा रहे हैं। जहां एक तरफ ट्रंप अमेरिका में एंट्री को मुश्किल बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अमेरिका आने का निमंत्रण दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा (UNGA) को संबोधित किया है। ट्रंप ने 2026 के विश्व कप और 2028 के ओलंपिक पर बात करते हुए कहा कि दुनिया भर से अनगिनत लोग अमेरिका आने वाले हैं। अमेरिका में पर्यटकों की संख्या कम हुई अमेरिकी सरकार के डेटा के अनुसार, अगस्त में अमेरिका जाने वालों की संख्या में 2.9% की गिरावट दर्ज की गई है। अगस्त में सिर्फ 35 लाख लोगों ने ह अमेरिका का दौरा किया है। अमेरिका में पर्यटकों की संख्या लगातार कम हो रही है।

डोनल्ड ट्रंप के अनुसार, अगले साल अमेरिका आजादी के 250 साल पर जश्न मनाएगा। हम फीफा विश्व कप 2026 को होस्ट करेंगे। इसके कुछ समय बाद ही 2028 में हम ओलंपिक की भी मेजबानी करने वाले हैं। ट्रंप ने आगे कहा, "यह बहुत रोमांचक होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी आएंगे। मुझे लगता है दुनिया भर से अनगिनत लोग अमेरिका में आएंगे।" 3 देशों के 16 शहरों में होंगे 104 मैच फीफा विश्व कप 2026 को लेकर लोगों में काफी क्रेज है। 210 देशों के फैंस ने 15 लाख टिकटों के आवेदन भेजे हैं। मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका में 16 शहरों में फीफा वर्ल्ड कप के 104 मैच खेले जाएंगे।