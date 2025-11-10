Language
    हर अमेरिकी को मिलेगा $2,000 टैरिफ डिविडेंड, ट्रंप की टीम ने बताया क्या है पूरा प्लान

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:26 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ नीति का बचाव करते हुए कहा कि इससे हर नागरिक को फायदा होगा, लगभग $2,000 का डिविडेंड मिलेगा। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि यह डिविडेंड टैक्स कटौती और वित्तीय उपायों के माध्यम से दिया जा सकता है, जिससे आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम होगा। ट्रंप ने टैरिफ का विरोध करने वालों को मूर्ख बताया।

    Hero Image

    हर अमेरिकी को मिलेगा $2,000 टैरिफ डिविडेंड। (फोटो- जागरण ग्राफिक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ नीति का बचाव किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि टैरिफ के कारण अमेरिका के हर एक नागरिक को सीधा फायदा होने वाला है।

    दरअसल, एक साक्षात्कार के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि टैरिफ के कारण प्रत्येक अमेरिकी को कम से कम $2,000 (लगभग 1,77,000 रुपये) टैरिफ डिविडेंड मिलेगा। ट्रंप के इस दावे के बाद लोगों के मन में सवाल है कि ये कैसे संभव होगा? अब इसका जवाब खुद ट्रंप प्रशासन ने दिया है।

    टैरिफ डिवाइडेंड पर कंफ्यूजन

    अमेरिका के लोगों को टैरिफ डिवाइडेंड को लेकर हो रही कंफ्यूजन को ट्रंप प्रशासन ने दूर किया है। US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि टैरिफ डिविडेंड हाई-इनकम वाले लोगों को छोड़कर बाकी अमेरिकियों को टैक्स कटौती और दूसरे फाइनेंशियल उपायों सहित कई तरीकों से दिए जा सकते हैं।

    बता दें कि एबीसी न्यूज से बात करते हुए अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ टैरिफ डिवाइडेंड पर चर्चा की है। इस दौरान ट्रंप ने कुछ ऐसे क्षेत्र बताएं है, जहां इससे आम लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

    कैसे बांटा जाएगा टैरिफ डिवाइडेंड?

    अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि $2,000 का डिविडेंड कई तरह से लोगों के काम आ सकता है। इसकी मदद से आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखें, तो अमेरिकी बड़ी मात्रा में टिप्स पर टैक्स देते हैं, ओवरटाइम का टैक्स देना होता है, सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स देना होता है। इस प्रकार के टैक्स को टैरिफ डिवाडेंड के माध्यम से समाप्त कर दिया जाएगा या कम किया जा सकता है।

    टैरिफ नीति का ट्रंप ने किया बचाव

    गौरतलब है कि रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी टैरिफ नीति का बचाव किया है। उन्होंने दावा किया कि इस सख्त टैक्स की वजह से अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सम्मानित देश बन गया है।

    हालांकि, ट्रंप ने उन लोगों को मूर्ख करार दिया, जो टैरिफ का विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमीर लोगों को छोड़कर हर अमेरिकी को जल्द ही उनकी सरकार की ओर से इकट्ठा किए गए टैरिफ रेवेन्यू से कम से कम $2,000 मिलेंगे।

    ट्रंप की टैरिफ नीति का हो रहा विरोध

    उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते जब से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम की वैधता पर सवाल खड़े किए हैं, उस समय से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने टैरिफ नीति का बचाव कर रहे हैं। लगातार ट्रंप की इस नीति पर बात करने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई टैक्स इसमें रद सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो राष्ट्रपति ट्रंप को तगड़ा झटका लगेगा और करीब $100 बिलियन से अधिक का रिफंड देना पड़ सकता है। 

