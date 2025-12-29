Language
    'मैंने जितने युद्ध और संघर्षों को...', ट्रंप ने क्यों की संयुक्त राष्ट्र की आलोचना?

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में अक्षमता पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने कई ...और पढ़ें

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर निशाना साधते हुए कहा कि विश्व स्तर पर संघर्षों को सुलझाने में यह वैश्विक संस्था बहुत कम मददगार साबित हुई है। घोषणा की कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लड़ाई कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी।

    उन्होंने कहा कि इन पहलों से अमेरिका ''वास्तविक'' संयुक्त राष्ट्र बन गया है। रविवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा, ''मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि थाईलैंड और कंबोडिया हमारे हाल ही में हुए मूल समझौते के अनुसार शांति से रहेंगे।'' अमेरिका हमेशा की तरह शत्रुता को समाप्त करने में मदद करने पर गर्व महसूस करता है। उन्होंने दुनिया भर में संघर्षों को सुलझाने में संयुक्त राष्ट्र की विफलता की आलोचना की।

    'संयुक्त राष्ट्र को करना चाहिए ये काम'

    उन्होंने कहा, “पिछले आठ महीनों में मैंने जितने युद्ध और संघर्षों को सुलझाया और समाप्त किया, उससे शायद अमेरिका ही वास्तविक संयुक्त राष्ट्र बन गया है।" उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को विश्व शांति में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू करना चाहिए।

    थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बातचीत शुरू

    इस बीच, थाईलैंड और कंबोडिया के शीर्ष राजनयिकों ने रविवार को चीन में दो दिवसीय वार्ता शुरू की। यह नए युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर के एक दिन बाद शुरू हुई। शनिवार को हस्ताक्षरित युद्धविराम समझौते में दोनों देशों की विवादित सीमा पर हफ्तों से जारी संघर्ष को रोकने का आह्वान किया गया है, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए हैं।

