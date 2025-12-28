Language
    पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को ट्रंप का ऑफर, पाक को बुलेट ट्रेन इंजन देंगे; लेकिन सामने रख दी 3 शर्तें

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:03 PM (IST)

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को उन्नत लोकोमोटिव इंजन देने की योजना बना रहे हैं। यह प्रस्ताव अक्टूबर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अमेरिका ...और पढ़ें

    पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को ट्रंप का ऑफर। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की पाकिस्तान पर मेहरबानियों का दौर जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति पाक को बड़ा गिफ्ट देने की योजना बना रहे हैं।

    पाकिस्तान के खस्ताहाल रेल नेटवर्क के लिए ट्रंप ने एडवांस लोकोमोटिव इंजन देने का एलान किया है। कहा जा रहा है कि अक्तूबर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा के दौरान 3 शर्तों के साथ ऑफर दिया था।

    ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने रखी थीं तीन शर्तें

    बताया जा रहा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए आसिम मुनीर के सामने तीन शर्तें रखी हैं। इसमें स्टारलिंक को मंजूरी, रेयर अर्थ मिनरल्स में और शेयर शामिल है।

    ट्रंप की तीन शर्तें

    • ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने तीन शर्तें रखी हैं। इसमें पहली एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के लाइसेंस को जल्द जारी किया जाए। पाक के दूर-दराज के क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट मिलेगा।
    • वहीं, ट्रंप ने दूसरी शर्त अमेजन, गूगल, नेटफ्लिक्स जैसी अमेरिकी कंपनियों से 5% डिजिटल सर्विस टैक्स हटाकर कारोबार को आसान किया जाए।
    • वहीं, अपनी तीसरी शर्त में ट्रंप ने बलूचिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल के खनन में अमेरिका की हिस्सेदारी को बढ़ाई जाए। अमेरिका को बिक्री के भी ज्यादा हक देने होंगे।