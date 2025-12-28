पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को ट्रंप का ऑफर, पाक को बुलेट ट्रेन इंजन देंगे; लेकिन सामने रख दी 3 शर्तें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की पाकिस्तान पर मेहरबानियों का दौर जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति पाक को बड़ा गिफ्ट देने की योजना बना रहे हैं।

पाकिस्तान के खस्ताहाल रेल नेटवर्क के लिए ट्रंप ने एडवांस लोकोमोटिव इंजन देने का एलान किया है। कहा जा रहा है कि अक्तूबर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा के दौरान 3 शर्तों के साथ ऑफर दिया था।